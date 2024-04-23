Интервью пятиборки Ульяны Баташовой, выступившей в олимпийской квалификации несмотря ни на что.

Ситуация с участием российских спортсменов и нейтральным статусом вроде бы постепенно разрешается. Есть пул видов спорта, где наши согласны ехать и международная федерация не препятствует. Есть дисциплины, где статус, как во «ВКонтакте» писали про отношения, — «все сложно».

Но как обидно видеть примеры, когда мы сами упускаем возможность выйти на международную арену — а нам не препятствуют. В конце концов, Олимпиада в Париже пройдет, на ней жизнь не кончится. Ведь вряд ли кто-то из нас верит, что отстранение снимут скоро. А соревноваться на высшем уровне российским спортсменам нужно.

В российском пятиборье нашелся только один человек, который решил подать заявку на нейтральный статус, — 29-летняя Ульяна Баташова. Сама подала документы и в выходные выступила на этапе Кубка мира в Анкаре, еще и взяв с собой на турнир ребенка, которому 1 год и 8 месяцев. Стала седьмой — хотя от тройки отделило не так уж и много. Баташова выступала на Олимпиаде в Токио и даже лидировала после трех видов пятиборья, но финишировала девятой. Чтобы пробиться в Париж, ей надо попасть в тройку на чемпионате мира или набрать необходимый рейтинг.

Но главное, что следует из слов Ульяны:

1. От российских и белорусских спортсменов не требовали не то что «осуждать СВО», а вообще высказываться о конфликте.

2. Если бы на нейтральный статус подали заявки больше российских спортсменов — скорее всего, их бы всех приняли. Единственное условие — отсутствие связи с армией, Росгвардией и другими организациями такого профиля. Многие российские пятиборцы имеют трудовые отношения с силовыми структурами, и большинство людей решили, что это важнее Олимпиады.

3. Отношение к россиянам абсолютно нормальное.

И, честно говоря, после этого напрашивается лишь одна мысль — может быть, кто-то из наших пятиборцев передумает и попробует зацепиться за Олимпиаду или хотя бы за международное будущее? Правда, тут вопрос и к федерации — почему она снимает со ставки тех, кто хочет биться с соперниками на чемпионатах мира и Европы?

Все шансы на Олимпиаду остаются

— Ульяна, седьмое место на Кубке мира — то, на что вы рассчитывали?

— Планы были грандиозные, призовое место или минимум быть в шестерке. Но с первого раза попали в финал, седьмое место — тоже отличный результат, дает хорошие очки в олимпийский рейтинг. А это для нас сейчас в приоритете. Результаты все плотные. Не было бы ошибки в коне, стала бы третьей. Везде есть еще запас, где можно добавить, особенно в физических видах. Попасть на Олимпиаду реально. Есть рейтинг, есть чемпионат мира, на котором можно попасть в тройку и получить прямую лицензию или набрать хорошие очки, все шансы остаются.

— Вы поехали на турнир с ребенком, которому еще и двух лет нет. Не сложно?

— Нелегко. Наш сын Лев всегда с нами, впитывает спортивную жизнь с пеленок. Сейчас нет возможности оставить его дома с кем-то или везти помощников с собой. В принципе, с сыном нет сложностей. Он активный, очень любит людей, общение, любит смотреть фехтование, на соревнованиях с ним муж. Большой минус, что в поездках ребенок цепляет болячки — то ротавирус, то сейчас вот за неделю до старта вместе с ним заболели, плохо спали, все стартовые дни была температура. Но в таких реалиях приходится выступать.

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Федерация не то что не помогла, а уволила из сборной

— Почему решили получать нейтральный статус? Насколько я знаю, из федерации вы единственная и в ней не так чтобы сильно довольны.

— Да, я хотела бы рассказать о своей позиции. Не думаю, что многие знают про изменение правил пятиборья после Олимпийских игр в Токио, даже не правил, а дисциплины. У нас выкидывают конный спорт, вставляют совершенно другой, новый вид спорта (полосу препятствий. - Прим. «СЭ»). Я была одной из тех, кто стоял на защите конного спорта. Мы писали петиции, только из России я собрала около 600 подписей от спортсменов, тренеров, родителей. У нас ничего не получилось. Не только мы в России боролись, но и англичане, итальянцы, венгры особенно яростно восприняли реформы. Очень много людей их негативно восприняли.

Получается, этот год — последний с конями, в Париже будут последние Олимпийские игры современного пятиборья такого, каким мы все его знаем, каким любим. Дальше будет совершенно другой вид спорта, и я не планирую им заниматься, это мой последний сезон в пятиборье. Также современное пятиборье не включено в программу Игр дружбы.

Поэтому передо мной стоял выбор — либо завершать карьеру, либо попробовать реализовать свои цели на Олимпиаде. И я решила не ждать подходящего момента, поэтому подала бумаги на статус, предупредила об этом федерацию. Кому-то это, видимо, не понравилось, меня не поддержали. Но все расходы я взяла на себя, оплачиваю подготовку сама, что-то взяли на себя друзья, спонсоры. Федерация не то что не помогла, меня сразу уволили из сборной, но и к этому я была готова. Моя мечта дороже денег.

— Именно за позицию, что вы решили попробовать?

— Да, то есть когда я отправила письмо, то не знала, допустят меня или нет. Это было в начале марта, я написала в нашу федерацию и в международную. В это время проходил Кубок Леднева, и буквально на следующий день к моему наставнику подошел главный тренер сборной и сказал, что он меня будет убирать со ставки. После того как меня допустили, 1 апреля убрали. То есть зарплату в сборной я больше не получаю, хотя в национальном рейтинге шла пятая. Я была уверена, что именно так все и случится. Но еще раз повторюсь: не собираюсь предавать свою мечту из-за зарплаты в сборной. Хотя сборная для того и создавалась, чтобы защищать честь страны на международных соревнованиях. Для чего тогда она сейчас? Нужно активно развивать регионы, помогать им растить резерв.

— Не считаете себя изменником, предателем?

— Нет, конечно, не считаю. Я люблю свою страну, ровно так же, как любит ее Овечкин, выступающий за американский клуб и живущий в Америке. Любовь разве измеряется в нашивке на форме?

Фото из соцсетей Ульяны Баташовой

Об СВО не спрашивали

— Почему россиянам стоит за вас болеть на международных стартах, на Олимпиаде?

— На самом деле пятиборцы не избалованы вниманием болельщиков, нас почти не показывают по телевизору, да вообще мало кто про нас знает. Хотя у меня есть болельщики по всему миру. Мне пишут письма, присылают мои фото для автографа, рисуют картины и так далее. Главное, почему стоит болеть за меня на Олимпийских играх в Париже, — это то, что эти Игры будут последними для современного пятиборья с конной дисциплиной. И пятиборье всегда держит в напряжении до последнего, не знаешь, кто может выиграть, лидер может постоянно меняться. Я и сама на прошлой Олимпиаде в заключительном виде выбегала первая, а в итоге стала только девятой. Приехав в Анкару на Кубок мира, после трехлетнего перерыва почувствовала, как меня тепло встречают все — от спортсменов до тренеров. Ко мне каждый подходил, поздравлял, говорил «с возвращением!». Мол, так рады, что ты вернулась, так рады с тобой соревноваться... Девчонки — олимпийские чемпионки, призерки болели в финале за меня.

Если люди не хотят болеть — пусть не болеют, но я ощущаю, что я на своем месте. Все знают, откуда я, я не скрываю, из какой я страны. Да, у меня нет флага на кофте, а у других — есть. Меня спрашивали: «Где твой флаг?», я отвечала, что пока его нет, но вот, я из России. Тем более что ситуация не новая. Я в Токио тоже выступала без гимна и флага.

— Подождите, неужели в документах не было пункта об отношении к СВО?

— Такого там не было. Спрашивали только, имею ли отношение к вооруженным силам. Мой контракт закончился в декабре 2023 года. Затем меня уволили. Еще запрашивали про соцсети. Вы тоже можете подписаться, я активно веду свои страницы!

— Так это все могли подать заявку и получить нейтральный статус? А как вообще все выглядело?

— Белорусская сборная так и сделала — полностью подала бумаги, и всех одобрили. Я просто написала запрос в международную федерацию, на что мне пришел пакет документов. Но такие документы нужно заполнять не только мне, а всем участникам соревнований. У меня запросили конную лицензию, по сути, подтверждение того, что я обладаю навыками езды на лошади, мою фехтовальную лицензию, сертификат ВАДА. И фотографии формы полностью, по новым правилам нашей федерации международной такое должны присылать все.

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Ответ зоозащитникам? Спортивные лошади живут лучше многих людей!

— Возвращаясь к отмене конного спорта: а вы читали на сайте UIPM интервью с фиктивным де Кубертеном? Он поддержал обновление.

— Не читала. Слышала, что его родственники поддержали сохранение пятиборья в олимпийской программе в новом виде, но это другой ракурс. Ситуация неприятная — нас просто поставили перед фактом, спортсменов не спрашивали. Я, например, нахожусь на пике своей спортивной карьеры, могла бы еще не один цикл выступать и завоевывать медали, но меня просто лишили такой возможности.

— Я правильно понимаю, что триггером выступила одна ситуация с конем, которым была недовольна немка — лидер соревнований в Токио?

— Это давно готовилось, кажется, а тут подвернулся удачный повод, чтобы зацепиться. Ничего особенного не случилось. Сначала первая девочка ехала на коне, не справилась. Другая девочка, увидев, что та не справилась и конь не едет, уже заранее расстроилась. Я сама видела, как она садилась на коня на разминке. Она уже плакала, не хотела. Заранее была готова, что не доедет. Лошади — животные очень эмпатичные, они чувствуют все. Наши мысли, эмоции — они их сразу считывают. Конь почувствовал ее неуверенность, думаю, если бы она собралась, то доехала бы. Ну потому что ненормально, когда натравили на нас зоозащитников и так далее.

— А что тогда им ответить? Той же Брижит Бардо, которая активно выступает против — мол, насилие над животным.

— Спортивные лошади очень хорошо живут. У них такие условия созданы, от питания до места для жизни! Их моют, сушат в солярии. Они получают специализированное питание, любовь и заботу. У них там и медикаменты, и массажи. Они, по сути, такие же спортсмены. С них сдувают пылинки, поверьте, они живут лучше многих людей.