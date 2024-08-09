Британка Олдридж стала первой олимпийской чемпионкой по кайтсерфингу

Британка Элеанор Олдридж выиграла соревнования по кайтсерфингу среди женщин на Олимпиаде-2024 в Париже.

Второе место заняла Лорейн Нолот из Франции. Тройку призеров замкнула Аннелуи Ламмертс, представляющая Нидерланды.

Кайтсерфинг впервые попал в программу Олимпийских игр, поэтому Олдридж стала первой олимпийской чемпионкой в этой дисциплине.

Парусный спорт

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Кайтсерфинг

Финал

1. Элеанор Олдридж (Великобритания)

2. Лорейн Нолот (Франция)

3. Аннелуи Ламмертс (Нидерланды)