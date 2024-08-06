Авторская колонка трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), четырнадцатикратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной — Европы по синхронному плаванию — о новой провокации в отношении российских атлетов и старте турнира по ее виду спорта на Играх в Париже.

Начать хочу с «безумного профессора» (на самом деле — кандидата химических наук). В понедельник Служба внешней разведки РФ сообщила: Григорий Родченков и компания снова восстали из ада и теперь решили оклеветать российских синхронисток, художественных гимнасток и фигуристов. Отвечу за себя и свою команду. Мы никогда не принимали и даже в глаза не видели никакого допинга. Нам просто неизвестно, что это такое!

Все медали и титулы завоеваны нашей командой исключительно за счет сил, здоровья, многочасовых тренировок, таланта спортсменов и тренеров. А если гражданин Родченков и его соратники хотят проверить наши пробы, то могут делать это сколько угодно и как угодно. В качестве новейшего исследования предлагаю ему, подобно сомелье, попробовать на вкус одну из моих первых проб, с чемпионата мира 2009 года, — она как раз уже настоялась. Приятной дегустации!

А теперь — о соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпиаде в Париже. Стартовали они в понедельник с выступлений технических групп. Это первые Игры, в которых комплект наград в групповых выступлениях разыгрывается по итогам не двух, а трех программ. С этого года, помимо технической и произвольной программ, необходимо выполнить акробатическую, где оцениваются поддержки. И судьба наград решается по сумме всех выступлений. Тут я перекрестилась, что в мое время, чтобы получить медаль, нужно было представить только две программы. Ведь, отрабатывая их, мы пахали по десять часов в день, а с тремя получалось бы, наверное, все двенадцать.

Китайские синхронистки на Олимпиаде-2024 в Париже. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Интересный момент: сейчас никто из соперников не рискнул поставить в стартовый состав мужчин, несмотря на то что теперь правилами разрешено включать в группу сразу двоих представителей сильного пола. Хотя на предолимпийских стартах и США, и Китай, и другие сборные это пробовали. Но, видимо, главные тренеры посчитали, что для Олимпиады мужчины все еще недостаточно подготовлены.

Несмотря на то что жеребьевка в синхронном плавании как бы «слепая», на этот раз аутсайдер — Египет — вышел в бассейн первым, а лидер — КНР — последним. Не хочется рассуждать о том, что случайности не случайны, но что-то мне подсказывает: компьютеру немного помогли сделать правильный выбор стартовых позиций.

Всего технические программы показали десять команд. По поводу фаворитов, китаянок, лично у меня сомнений не возникало еще до того, как они вышли на бортик. А еще опытным взглядом сразу заметила, что судьи и технические контролеры благоволят хозяйкам, француженкам. При явных ошибках они не получили ни одной базовой оценки — а это минимум. К первым четырем стартовым номерам (тот самый Египет, Франция, Австралия, Канада) вообще отнеслись как-то мягко: никто не получил пенальти за явные помарки, что показалось странным. Я, с учетом изменений в правилах, поначалу решила, что судьи стали более лояльны и, возможно, на этих Играх решили вообще никого не наказывать. Но потом все резко поменялось — сборные стали получать один штраф за другим. То ли арбитры проснулись, то ли им кто-то подсказал, что пора наконец стать строже.

В итоге все завершилось вполне логичным раскладом. Первые — китаянки, вторые — испанки, у которых была самая высокая сложность из всех соперников, третью строчку заняли итальянки. К слову, вытянутые за уши француженки закончили день на промежуточном четвертом месте. Но это, как выяснилось, был еще не конец. Сразу после объявления результатов тренеры США и Японии подали апелляции — и через несколько часов результаты (внимание!) поменяли! На Олимпийских играх! Небывалый прецедент... Теперь турнирная таблица выглядит так: Китай, Испания, Япония, США, а Франция опустилась на шестую строчку, пропустив на пятую Италию.

Да, новые правила, да, они сложны — но ведь столько уже турниров по ним состоялось. Судьи и контролеры постоянно проходят обучение, ездят на семинары. Это же Олимпиада, а не первенство двора, в конце концов! Тут одно из двух: либо действительно на такие важные старты назначили некомпетентных арбитров, либо, наоборот, очень опытные судьи рассчитали, чтобы в борьбе за медали участвовали определенные сборные. Вот и думай, что из этого хуже...

Однако продолжу следить за развитием событий в олимпийском бассейне Парижа. Очень интересно, кто же станет новым чемпионом Игр в отсутствие сильнейших спортсменок из России. И каким способом...