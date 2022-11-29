Попал под поезд, но не сломался. Уникальный лучник из Бурятии стреляет без рук и ноги

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В 2003 году Александр Гомбожапов попал под поезд и лишился трех конечностей. Несчастный случай не сломил характер 19-летнего молодого человека.
Сила воли, поддержка друзей помогли ему в жизни. Спустя несколько лет он женился, стал отцом, научился водить автомобиль с помощью плечей и работал таксистом.
Три года назад в Улан-Удэ друзья познакомили Александра с тренером по стрельбе из лука Цыденбалом Цыренжаповым.
С помощью ноги и специальных ремешков Гомбожапов научился точно посылать стрелы в цель и уже через полгода выполнил норматив мастера спорта.
В феврале этого года мужественный спортсмен стал вторым на чемпионате мира среди лучников-паралимпийцев, проходившем в Дубае.
Свое мастерство он продемонстрировал молодым спортсменам на открывшихся в Москве всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации».
Фото Александр Федоров, «СЭ»