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Попал под поезд, но не сломался. Уникальный лучник из Бурятии стреляет без рук и ноги

Отдел фото «СЭ»
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Александр Гомбожапов — удивительный спортсмен-паралимпиец.

В 2003 году Александр Гомбожапов попал под поезд и лишился трех конечностей. Несчастный случай не сломил характер 19-летнего молодого человека.

Российский лучник Александр Гомбожапов. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Сила воли, поддержка друзей помогли ему в жизни. Спустя несколько лет он женился, стал отцом, научился водить автомобиль с помощью плечей и работал таксистом.

Александр Гомбожапов ногой управляется со стрелами. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Три года назад в Улан-Удэ друзья познакомили Александра с тренером по стрельбе из лука Цыденбалом Цыренжаповым.

Александр Гомбожапов держит лук ногой. Фото Александр Федоров, "СЭ"

С помощью ноги и специальных ремешков Гомбожапов научился точно посылать стрелы в цель и уже через полгода выполнил норматив мастера спорта.

Александр Гомбожапов держит лук ногой. Фото Александр Федоров, "СЭ"

В феврале этого года мужественный спортсмен стал вторым на чемпионате мира среди лучников-паралимпийцев, проходившем в Дубае.

Александр Гомбожапов демонстрирует свое мастерство в стрельбе из лука. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Свое мастерство он продемонстрировал молодым спортсменам на открывшихся в Москве всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации».

Бурятия — главный регион российской стрельбы из лука. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Гомбожапов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Открытие турнира. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Гомбожапов и Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Спортсмены из Бурятии — главные претенденты на «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации». Фото Александр Федоров, "СЭ"

Фото Александр Федоров, «СЭ»

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