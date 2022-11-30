Россиянин потерял пост во главе Международной федерации стрельбы. Лисин проиграл выборы итальянцу

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Владимир Лисин не смог переизбраться на пост президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), который он занимал с ноября 2018 года. Победу одержал многолетний вице-президент организации Лучано Росси. За итальянца проголосовало 136 делегатов, за российского бизнесмена — 127. Отметим, что четыре года назад между ними также была плотная борьба и тогда председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината победил с перевесом в четыре голоса (148/144).
Таким образом, во главе международных спортивных федераций остаются только три россиянина: Аркадий Дворкович (Международная шахматная федерация), Василий Шестаков (Международная федерация самбо) и Умар Кремлев (Международная боксерская ассоциация). Ранее Алишер Усманов (Международная федерация фехтования), Борис Скрынник (Международная федерация хоккея с мячом) и Олег Матыцин (Международная федерация студенческого спорта) были вынуждены приостановить свои полномочия.
Генеральная ассамблея ISSF проходила в египетском Шарм-эш-Шейхе. Шансы Владимира Лисина на переизбрание оценивались довольно высоко. Он вкладывал много личных средств в федерацию, на выборах представлял не только Россию, но и Кипр, а также четко выполнял все рекомендации МОК по отстранению российских спортсменов от международных стартов после начала СВО. То есть в глазах западных делегатов показал свою нейтральность.
Напомним, что эта позиция многим пришлась не по душе: «У нас есть руководители международных федераций, которые решили не защищать интересы российских спортсменов, — говорил в интервью «СЭ» министр спорта РФ Олег Матыцин. — С юридической точки зрения, наверное, они сделали все в соответствии с уставами и регламентами. Но с точки зрения этики их позиция должна была быть более сдержанной. Они баллотировались на эти посты как представители России. Так что вызывает много вопросов их позиция в отношении защиты наших спортсменов. Приоритетом должна быть защита базовых олимпийских принципов и единства спорта, в том числе недопущение политизации спорта и дискриминации спортсменов. А личные интересы и перспективы дальнейшего пребывания в качестве руководителя международной федерации, на мой взгляд, должны были отойти на второй план».
Матыцин говорил об Аркадии Дворковиче и Владимире Лисине. В начале августа Дворкович уверенно переизбрался на пост главы ФИДЕ еще на четыре года. Из 179 делегатов за россиянина было отдано 157 голосов, за его соперника украинского гроссмейстера Андрея Баришпольца — 16 (один голос был признан недействительным, пять делегатов воздержались). А вот Лисин, который считается одним из самых богатых людей в России (на начало ноября Forbes оценивает его состояние в 20,2 миллиарда долларов), свои выборы проиграл.
Новым руководителем ISSF стал Лучано Росси, занимавший пост вице-президента организации с 1998 года. В качестве спортсмена он завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров 1969 года, а в 1985 году стал чемпионом Италии по стрельбе. В 1988 году началась его управленческая карьера. Росси стал членом исполкома Итальянской стрелковой федерации, а спустя пять лет был избран на должность президента. После этого он переизбирался еще шесть раз.
В феврале 2013 года Лучано назначили советником президента Итальянского паралимпийского комитета (до сих пор сохраняет за собой эту позицию). В ISSF Росси в последние годы работал над тем, чтобы стрельба вошла в программу Паралимпийских игр.