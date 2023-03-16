Бородавко назвал причину болезней Большунова в этом сезоне

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал корреспонденту «СЭ» о том, почему Александр Большунов часто болеет в этом сезоне. Также специалист оценил готовность 26-летнего лыжника к чемпионату России, который стартует в Тюмени 18 марта.

— Насколько готов к чемпионату России Большунов?

— После болезни восстанавливается. Начал тренироваться. По приезду проведем работу. Может быть, первые дни чемпионата России придется пропустить. Может, даже и весь чемпионат. Все будет зависеть от того, как проведем тренировки 17-го марта.

— Под угрозой сейчас участие в спринте?

— Будем смотреть по самочувствие. Сейчас говорить об этом рано. Накануне старта примем уже окончательное решение.

— Согласны, что в этом сезоне его часто преследуют болезни?

— Потому что мы больше передвигаемся по России, больше находимся в местах скопления народа. Поэтому болезни чаще прилетают.

— Не влияет ли усталость от предыдущего олимпийского сезона?

— Нет. Думаю, что прежде всего из-за скоплений народа. Приходится много передвигаться общественным транспортом, — сказал Бородавко «СЭ».