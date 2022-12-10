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Сегодня, 01:00

Аргентина — Хорватия: эксперты назвали фаворита в матче 1/2 финала ЧМ

Евгений Коростелев
Лука Модрич.
Фото Global Look Press
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13 декабря сборные Аргентины и Хорватии встретятся в полуфинале чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Игра состоится на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 21.45 мск.

Чемпионат мира. 1/2 финала
13 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Хорватия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Аргентину фаворитом встречи. На победу команды Лионеля Скалони в основное время можно поставить с коэффициентом 1.83, что приблизительно 54% вероятности исхода. Успех Хорватии оценен котировкой 5.40 (17%), ничья идет за меньшие 3.40 (29%).

При ставке в 1000 рублей на проход хорватов в финал по итогам 90 минут можно выиграть 5400 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.65, ТМ 2.5 — за 1.55.

Вариант «обе забьют» предложено оформить за 2.44, противоположный исход — за 1.56.

Триумф Аргентины с учетом основного времени, дополнительного и серии пенальти доступен за 1.37. На Хорватию с такими же условиями можно поставить за 3.40.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу Аргентины — 4.70;

  • 2:0 — 6.50;

  • ничья 1:1 идет за 6.60.

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