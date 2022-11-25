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Сегодня, 15:15

Катар — Сенегал: где смотреть матч чемпионата мира 25 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Катар — Сенегал 25 ноября 2022 года
Артем Белинин
Сборная Сенегала.
Фото Global Look Press
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25 ноября в матче 2-го тура группового этапа ЧМ сыграют сборные Катара и Сенегала. Игра начнется в 16.00 по московскому времени на стадионе «Эль Тумама», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 15.55 мск.

Чемпионат мира. Группа A
25 нояб, 16:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Катар
1:3
Сенегал

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами номинальных гостей. Поставить на Сенегал можно за 1.68, это примерно 59% вероятности. Ничью оценили в 3.70 (27%), успех катарцев — в 6.00 (14%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что хозяева мундиаля исправятся за позорный первый матч и наберут первые очки, оформите ставку за 2.32.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 1.69, Ф2(-1) — за 2.30. Однако если победитель выиграет с разницей ровно в один мяч, сумма ставки вернется на счет.

В двух матчах мундиаля при участии Катара и Сенегала не прошел «верх» по голам. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.59.

БЕТСИТИ стал титульным партнером Финала Кубка России по&nbsp;волейболу. БЕТСИТИ — титульный партнер Финала Кубка России по волейболу

Вариант «обе забьют» эксперты практически исключают — он идет за 1.59.

Катар в дебютном матче мундиаля сыграл совсем жалко — не нанес ни одного удара в створ Эквадора. Поставить на то, что хозяева турнира не забьют во второй встрече подряд, можно за 1.94.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:0 в пользу Сенегала — за 4.90;

• 2:0 — за 6.40;

• 1:1 — за 6.80.

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Сборная Сенегала по футболу
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