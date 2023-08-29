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Сегодня, 15:15

«Спартак» — «Динамо»: где смотреть матч Кубка России 29 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Официальный сайт ФК «Динамо».
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29 августа «Спартак» в третьем туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России встретится с «Динамо». Игра состоится на «Открытие Банк Арене», стартовый свисток арбитра Виталия Мешкова прозвучит в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция начнется в 19.15 мск.

Кубок России. Группа D
29 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Спартак» выйдет победителем из этой игры. На победу красно-белых в основное время можно поставить за 2.22, это порядка 45% вероятности. Успех «Динамо» предложен за 3.07 (30%), ничья — за 4.00 (25%).

Ставка в 1000 рублей на бело-голубых в случае их выигрыша принесет солидные 3070 рублей.

«Динамо» не знает поражений на протяжении шести матчей РПЛ и Кубка России. На то, что команда Лички не уступит и на этот раз, котировка — 1.69.

Три последних матча между командами на поле «Спартака» завершились «верхом» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.45.

Обмен голами предложен за невысокие 1.49, противоположный результат — за 2.59.

Будет ли матч горячим? На то, что Мешков покажет минимум пять желтых карточек, коэффициент — 1.88.

Густаво Мантуан (&laquo;Зенит&raquo;). «Балтика» и «Зенит» выиграли оба матча на старте Кубка России. Чья серия прервется в среду?

Эксперты считают, что динамовцы будут грубить чаще: победа гостей по предупреждениям идет за 1.90, хозяев — за 2.90, ничья — за 4.40.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.20.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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