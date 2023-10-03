3 октября в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с «Балтикой». Матч пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 17.15 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте «Матч ТВ», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт эфира в 17.00 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Зенит» одержит убедительную победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья идет за 4.50 (22%), успех «Балтики» в основное время — за 6.80 (11%).

В третьем туре в Калининграде произошла сенсация — хозяева победили 1:0. На ничью или победу команды Сергея Игнашевича котировка — 2.68.

Можете подстраховать гостей с форой (+1) за 2.01. Если же верите в комфортный триумф питерцев, возьмите Ф1(-1) за 1.71.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 1.99.

Обмен голами можно оформить за 1.95, противоположный результат — за 1.84.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Балтика»

«Зенит» проиграл два матча подряд и тем самым должен был исчерпать количество неудач на этом отрезке сезона. Представить, что сине-бело-голубые уступят или сыграют вничью с одним из аутсайдеров лиги, да еще и дома, невозможно. Если только футболисты не собираются устроить бойкот, но им вроде бы не пахнет.

«Балтика» в общем-то выполнила задачу на групповом этапе Кубка России — калининградцы уже точно не опустятся на последнее место и сыграют в этом турнире весной. А значит после непростого выезда к ЦСКА в РПЛ (0:1) Игнашевич может позволить основным игрокам отдохнуть. Не самого мотивированного и слегка измотанного соперника «Зенит» обыграть обязан.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 1.5 за 1.64.

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