18 декабря состоится заключительный матч чемпионата мира в Катаре — в финале сойдутся сборная Аргентины и действующий победитель турнира Франция. Игра состоится на Национальном стадионе в Лусаиле, поляк Шимон Марчиняк даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямой эфир покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Аргентина — Франция 18 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили фаворита финала: поставить на победу любой команды в основное время можно с одинаковым коэффициентом 2.80, что составляет примерно 35% вероятности на каждого. Ничья доступна с чуть большей котировкой 3.20 (30%).

При этом рынки на победу сборных с учетом дополнительного времени и пенальти немного отличаются. Выигрыш «Альбиселесте» идет за 1.96, успех «Трехцветных» — за 1.94.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают равные шансы команд на триумф:

• ничья 1:1 идет за 5.90;

• победа Франции 1:0 — за 6.60;

• успех Аргентины с таким же счетом — за те же 6.60.

Аналитики не ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно взять за солидные 2.50, ТМ 2.5 — за 1.60. При этом финал прошлого чемпионата мира, в котором Франция обыграла Хорватию, закончился яркими 4:2.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих сборных оценена в 2.10, обратный рынок можно оформить за 1.74.

Аргентина — Франция: прогноз и анализ матча чемпионата мира 18 декабря 2022 года

Команды уверенно выглядят на этом чемпионате мира: и Франция, и Аргентина проиграли лишь по одному матчу на групповом этапе и выиграли все остальные встречи (Нидерланды «Альбиселесте» победила по пенальти). Сборные ярко атакуют: европейцы за шесть игр оформили уже 13 мячей, южноамериканцы — 12. А меньше двух голов за матч сборные забили как раз только в проигранных встречах.

Лучшие бомбардиры чемпионата мира выступают за Аргентину и Францию. Южноамериканцы Лионель Месси и Хулиан Альварес наколотили в Катаре пять и четыре гола соответственно. Такую же результативность показали страйкеры «Трехцветных» Килиан Мбаппе (пять) и Оливье Жиру (четыре). Месси в гонке бомбардиров ЧМ обгоняет Мбаппе за счет большего количества голевых передач: Лео оформил три ассиста, Килиан — два.

Ждете, что команды снова зажгут? Индивидуальный тотал любой сборной больше 1.5 мяча можно взять за 2.90, обратный рынок — за 1.41.

При этом в обороне команды действуют не слишком надежно — пропустили в Катаре по пять мячей. Если Франция ни разу не получала в свои ворота больше одного гола, то Аргентина выхватила по два мяча в стартовом туре группового этапа от Саудовской Аравии и в четвертьфинале с Нидерландами. Правда, «Альбиселесте» провела больше сухих игр — три против одной у команды Дешама.

Прогноз и ставка на матч Аргентина — Франция 18 декабря 2022 года

В Катаре в шикарной форме находятся нападающие обеих сборных: Месси и Альварес у Аргентины, Мбаппе и Жиру у Франции. Эти форварды забили большую часть голов своих команд. «Альбиселесте» отличилась в каждом матче турнира, «Трехцветные» не вскрыли только Тунис в ничего не решающем третьем туре группового этапа. При этом команды не слишком надежно защищаются: французы не пропустили только в одном матче ЧМ, Аргентина — в трех, но от Нидерландов и Саудовской Аравии получила по два мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.10.