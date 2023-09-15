«Зенит» снова не блещет в атаке, что показали разборки с «Балтикой» и ЦСКА. Что будет против «Рубина»?

За два последних поединка петербуржцы выжали только один гол.

17 сентября «Зенит» приедет в гости к «Рубину» в восьмом туре чемпионата России. Поединок пройдет на «Ак Барс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Главный арбитр — Рафаэль Шафеев. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16.15 мск и 16.25 мск соответственно.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Зенит» 17 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали гостей безоговорочными фаворитами. На успех «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1.72, вероятность такого исхода — примерно 54%. Ничья доступна за 3.85 (26%), триумф сине-белых — за 5.10 (20%).

В двух последних матчах сине-бело-голубые не победили ни разу — уступили «Балтике» (0:1) в Кубке России и разделили очки с ЦСКА (1:1) в РПЛ. Верите, что хозяева «Ак Барс Арены» тоже как минимум не проиграют? Опция 1Х идет за 2.15.

На тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.92, на ТМ 2.5 — 1.90. Пять предыдущих поединков с участием «Рубина» пробили «верх» по голам, у петербуржцев на этом отрезке — только две встречи.

Обмен меткими выстрелами предлагают взять за 1.88, обратный рынок — за 1.95. В пяти прошлых разборках соперники неизменно забивали друг другу.

Виктория парней Сергея Семака с форой (-1) идет за 2.20. Если предполагаете, что казанцы навяжут фавориту борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.70.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на выигрыш «Зенита» или ничью:

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«Рубин» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 17 сентября 2023 года

Казанцы достойно прошли очищение первой лигой: финишировали первыми и вернулись в РПЛ уже спустя год. Старт в элите получился робким: за парой ничьих с «Локомотивом» (2:2) и «Оренбургом» (1:1) последовали два разгрома от «Спартака» (1:4) и «Ростова» (0:3). Первая победа пришла только в пятом туре — одолели «Крылья Советов» (2:1) на «Ак Барс Арене». Но дальше — снова без успехов: разделили очки с «Динамо» (2:2) и уступили «Нижнему Новгороду» (1:2).

В Кубке России парни Рашида Рахимова начали с минимальных поражений «Ростову» и «Локо» (оба раза по 0:1), но затем все же разжились тремя очками — переиграли «Урал» (2:1).

«Зенит» бойко смотрелся большую часть августа — расправился с «Факелом», «Спартаком» и «Уралом» с общим счетом 9:1. Но в двух предыдущих матчах перед перерывом на сборные сине-бело-голубые не победили ни разу — уступили «Балтике» (0:1) в Кубке России и разделили очки с ЦСКА (1:1) в РПЛ.

Во время международной паузы петербуржцы перетряхнули состав — оформили аренду Вильсона Изидора и исключили Александра Ерохина из заявки в РПЛ. Форвард «Локомотива» приехал на год, но с опцией обязательного выкупа. Решение по россиянину в клубе объяснили «исключительно техническим моментом» — полузащитника заявили за дубль для выступления в ФНЛ-2, но при необходимости он может сыграть за главную команду.

В последний раз «Рубин» и «Зенит» встречались в сезоне-2021/22 — том самом, что закончился вылетом казанцев в первую лигу. Тогда коллектив Сергея Семака оба раза прихлопнул рубиновых, дважды вонзив по три мяча — на «Ак Барс Арене» (3:1) и на «Газпром Арене» (3:2).

Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Зенит»

В трех стартовых турах РПЛ петербуржцы испытывали большие проблемы с созданием моментов: согласно продвинутой статистике действующие чемпионы России не наиграли даже на два забитых мяча и были худшей командой лиги по статистике ожидаемых голов с показателем 1.9 xG. Два последних поединка перед международным перерывом подарили опасения, что трудности у чужих ворот снова вернулись к «Зениту»: всухую уступили «Балтике» (0:1), а ничью с ЦСКА (1:1) вырвали благодаря точному попаданию Дугласа Сантоса за две минуты до финального свистка. Казанцы тоже вряд ли будут излишне раскрываться и увлекаться атакой, а значит результативной перестрелки зрители «Ак Барс Арены» могут и не дождаться.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.90.

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