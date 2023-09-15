Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

«Зенит» снова не блещет в атаке, что показали разборки с «Балтикой» и ЦСКА. Что будет против «Рубина»?

Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Зенит» 17 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Зенит».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
За два последних поединка петербуржцы выжали только один гол.

17 сентября «Зенит» приедет в гости к «Рубину» в восьмом туре чемпионата России. Поединок пройдет на «Ак Барс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Главный арбитр — Рафаэль Шафеев. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16.15 мск и 16.25 мск соответственно.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
17 сент, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Зенит» 17 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали гостей безоговорочными фаворитами. На успех «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1.72, вероятность такого исхода — примерно 54%. Ничья доступна за 3.85 (26%), триумф сине-белых — за 5.10 (20%).

В двух последних матчах сине-бело-голубые не победили ни разу — уступили «Балтике» (0:1) в Кубке России и разделили очки с ЦСКА (1:1) в РПЛ. Верите, что хозяева «Ак Барс Арены» тоже как минимум не проиграют? Опция 1Х идет за 2.15.

На тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.92, на ТМ 2.5 — 1.90. Пять предыдущих поединков с участием «Рубина» пробили «верх» по голам, у петербуржцев на этом отрезке — только две встречи.

Обмен меткими выстрелами предлагают взять за 1.88, обратный рынок — за 1.95. В пяти прошлых разборках соперники неизменно забивали друг другу.

Виктория парней Сергея Семака с форой (-1) идет за 2.20. Если предполагаете, что казанцы навяжут фавориту борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.70.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на выигрыш «Зенита» или ничью:

  • 1:0 — за 7.00;

  • 1:1 — за 7.50;

  • 2:0 — за 8.00.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

«Рубин» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 17 сентября 2023 года

Казанцы достойно прошли очищение первой лигой: финишировали первыми и вернулись в РПЛ уже спустя год. Старт в элите получился робким: за парой ничьих с «Локомотивом» (2:2) и «Оренбургом» (1:1) последовали два разгрома от «Спартака» (1:4) и «Ростова» (0:3). Первая победа пришла только в пятом туре — одолели «Крылья Советов» (2:1) на «Ак Барс Арене». Но дальше — снова без успехов: разделили очки с «Динамо» (2:2) и уступили «Нижнему Новгороду» (1:2).

В Кубке России парни Рашида Рахимова начали с минимальных поражений «Ростову» и «Локо» (оба раза по 0:1), но затем все же разжились тремя очками — переиграли «Урал» (2:1).

Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). Беллингем и Хоселу тащат «Реал Мадрид» к пятой победе в ла лиге подряд. Чем ответят Захарян и «Реал Сосьедад»?

«Зенит» бойко смотрелся большую часть августа — расправился с «Факелом», «Спартаком» и «Уралом» с общим счетом 9:1. Но в двух предыдущих матчах перед перерывом на сборные сине-бело-голубые не победили ни разу — уступили «Балтике» (0:1) в Кубке России и разделили очки с ЦСКА (1:1) в РПЛ.

Во время международной паузы петербуржцы перетряхнули состав — оформили аренду Вильсона Изидора и исключили Александра Ерохина из заявки в РПЛ. Форвард «Локомотива» приехал на год, но с опцией обязательного выкупа. Решение по россиянину в клубе объяснили «исключительно техническим моментом» — полузащитника заявили за дубль для выступления в ФНЛ-2, но при необходимости он может сыграть за главную команду.

В последний раз «Рубин» и «Зенит» встречались в сезоне-2021/22 — том самом, что закончился вылетом казанцев в первую лигу. Тогда коллектив Сергея Семака оба раза прихлопнул рубиновых, дважды вонзив по три мяча — на «Ак Барс Арене» (3:1) и на «Газпром Арене» (3:2).

Эрлинг Холанн. «Манчестер Сити» — главный фаворит Лиги чемпионов. «Барселоны» нет в топ-3

Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Зенит»

В трех стартовых турах РПЛ петербуржцы испытывали большие проблемы с созданием моментов: согласно продвинутой статистике действующие чемпионы России не наиграли даже на два забитых мяча и были худшей командой лиги по статистике ожидаемых голов с показателем 1.9 xG. Два последних поединка перед международным перерывом подарили опасения, что трудности у чужих ворот снова вернулись к «Зениту»: всухую уступили «Балтике» (0:1), а ничью с ЦСКА (1:1) вырвали благодаря точному попаданию Дугласа Сантоса за две минуты до финального свистка. Казанцы тоже вряд ли будут излишне раскрываться и увлекаться атакой, а значит результативной перестрелки зрители «Ак Барс Арены» могут и не дождаться.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.90.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
2
Обсудить
Читайте также
В Ростове отменили запланированный на 19 сентября концерт Игоря Николаева
В ТЦ Реутова четырехлетняя девочка лишилась пальцев на эскалаторе
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У «Ман Сити» и «Вест Хэма» ни одного поражения в АПЛ. Холанн, Боуэн и Уорд-Проуз будут биться за сохранение нуля