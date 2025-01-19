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Сегодня, 07:38

Команда школы Абдулманапа Нурмагомедова сделала общее фото перед UFC 311

Ана Горшкова
Корреспондент
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Команда школы Абдулманапа Нурмагомедова сфотографировалась перед началом боев на турнире UFC 311.

На снимке присутствуют Хабиб Нурмагомедов, Хавьер Мендес, а также Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов, которым предстоит провести бои в главном карде турнира.

Бой Махачева (26-1) с бразильцем Ренато Мойкано (20-5-1) возглавляет UFC 311 в Инглвуде (США). Ренато заменил снявшегося с поединка из-за травмы Армана Царукяна (22-3).

В соглавном бою вечера Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили (18-4).

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев защищает титул, Умар Нурмагомедов идет за поясом! Онлайн-трансляция UFC 311

UFC 311
Ислам Махачев
Умар Нурмагомедов
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