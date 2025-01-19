Команда школы Абдулманапа Нурмагомедова сделала общее фото перед UFC 311

Сегодня, 07:38
Команда школы Абдулманапа Нурмагомедова сфотографировалась перед началом боев на турнире UFC 311.
На снимке присутствуют Хабиб Нурмагомедов, Хавьер Мендес, а также Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов, которым предстоит провести бои в главном карде турнира.
Бой Махачева (26-1) с бразильцем Ренато Мойкано (20-5-1) возглавляет UFC 311 в Инглвуде (США). Ренато заменил снявшегося с поединка из-за травмы Армана Царукяна (22-3).
В соглавном бою вечера Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили (18-4).