Финишер.

Ислам Махачев задушил Дастина Порье на UFC 302 и получил сразу два послематчевых бонуса — «Бой вечера» и «Выступление вечера».

Выиграть титульный бой с двойным поощрением за зрелищность — огромная редкость, за 18 лет вручения бонусов всего пяти бойцам среди мужчин удавалось это.

Ислам Махачев / выиграл «Бой вечера» и «Выступление вечера» за титульный бой с Дастином Порье

Джастин Гэтжи / выиграл «Бой вечера» и «Выступление вечера» за титульный бой с Тони Фергюсоном

Макс Холлоуэй / выиграл «Бой вечера» и «Выступление вечера» за титульный бой с Брайаном Ортегой (бой за пояс BMF, где Холлоуэй забрал два бонуса, мы не учитывали)

Ти Джей Диллашоу / выиграл «Бой вечера» и «Выступление вечера» за первый титульный бой с Ренаном Барао

Андерсон Сильва / выиграл «Бой вечера» и «Сабмишен вечера» за титульный бой с Дэном Хендерсоном и выиграл «Бой вечера» и «Сабмишен вечера» за титульник с Челом Сонненом. Сильва брал оба бонуса и за бой с Гриффином, но тот бой не был титульным

Махачев выигрывал бонус в каждом из своих четырех титульников, ни одному другому чемпиону в истории легкого веса UFC не удавалось драться с такой зрелищностью с подобным постоянством. У Ислама уже пять бонусов в титульниках, у занимающего по этому показателю второе место Фрэнки Эдгара — только три. Это притом что Эдгар провел на два титульника в легком весе больше.

Фото USA Today Sports

Что удивительно, до выступления в поединках за пояс Махачев за предыдущие 12 боев в UFC выиграл всего один послематчевый бонус — в бою с Арманом Царукяном. Конечно, стоит учитывать, что бонус — вещь очень субъективная, часто прихоть начальства, на него влияют факторы личной популярности, позиций в организации, то, как прошел конкретный турнир, какие финиши были у других участников карда и т. д. Махачев одерживал яркие победы с Тибау, Джонсоном, показал подавляющую доминацию и первоклассный грэпплинг с Добером — все эти выступления заслуживали бонуса, но боссы UFC выписывали чеки другим.

Зато теперь все факторы работают на Ислама, и сам он превратился в неумолимого финишера, который затмевает все другие досрочные победы в карде.