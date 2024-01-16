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Сегодня, 19:45

НФЛ: дата и место проведения Супербоула 2024

Супербоул-2024 состоится в феврале 2024 года
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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11 февраля 2024 года в город Парадайз (США) на стадионе «Аллигант» пройдет финальный матч плей-офф НФЛ под названием Супербоул LVIII. Впервые данное мероприятие состоится в штате Невада.

Супербоул-2024 в прямом эфире покажут на канале CBS и в прямом эфире в стриминговом сервисе Paramount+.

Хедлайнером Супербоула LVIII 11 февраля станет американский рэпер Ашер. Он выступит в перерыве финальной встречи сезона Национальной футбольной лиги. Главным исполнителем Супербоула в 2023 году была Рианна.

Действующим победителем Супербоула является команда «Канзас-Сити Чифс». Наиболее титулованные команды — «Питтсбург Стилерз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс», которые брали трофей по шесть раз. Среди игроков больше всего побед в Супербоуле у легендарного квотербека Тома Брэди — 7 штук.

Супербоул
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