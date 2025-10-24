Нагорный — о Мельниковой: «Мы все гордимся Ангелиной. Она большая молодец!»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный в разговоре с «СЭ» оценил выступление Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Джакарте.

«Мы все гордимся Ангелиной. Она большая молодец! Спустя такой долгий перерыв вышла и завоевала столько медалей. Мы рады, что наших спортсменов встречают очень тепло и радуются искренне их победам. Ангелине большое спасибо за то, что она этот путь проложила», — сказал Нагорный «СЭ».

На ЧМ-2025 Мельникова завоевала две золотые медали: в личном многоборье и в опорном прыжке, а также взяла серебро в упражнениях на брусьях.