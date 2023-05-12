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Сегодня, 12:45

Международная федерация гимнастики продлила отстранение россиян. Что это значит для будущего атлетов?

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Гимнасты Никита Нагорный и Дина Аверина.
Никита Нагорный и Дина Аверина.
Фото «СЭ»
Ирина Винер-Усманова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Никита Нагорный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Квалификация на Олимпиаду в Париже сильно усложняется.

В Анталье 12-13 мая проходит совет Международной федерации гимнастики (FIG). В числе важных вопросов — возвращение россиян и белорусов на международные турниры. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить наших спортсменов в нейтральном статусе с определенными условиями. Не все организации прислушались к этому заявлению. FIG перенесла рассмотрение вопроса на июль, тем самым фактически продлив отстранение.

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— После новой оценки ситуации с российскими и белорусскими спортсменами и официальными лицами исполком FIG считает, что меры, уже принятые 1-2 марта 2023 года и основанные на статье 13.3 устава FIG, остаются в полной силе без каких-либо дальнейших изменений. FIG будет постоянно отслеживать общую ситуацию и может пересмотреть эти меры в зависимости от развития обстоятельств, — говорится в заявлении международной федерации.

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Отстранение было наложено в марте 2022 года, и с тех пор россияне и белорусы не принимают участия в международных соревнованиях. Меры были продлены спустя год. 28 марта текущего года МОК рекомендовал допустить спортсменов с определенными условиями: нейтральный статус, отсутствие привязки к вооруженным силам России и Белоруссии, неучастие стран в командных соревнованиях. Несмотря на это, федерации не спешат возвращать атлетов на турниры.

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение исполкома Международной федерации гимнастики оставить в силе отстранение российских спортсменов. «Вопрос принятия решения о допуске перенесли на июль. Как следствие, санкции оставили в силе. Сейчас не понятно, как определять статус нейтральности у спортсменов, поэтому были проигнорированы рекомендации МОК», — сказал Титов.

Никита Нагорный.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Спортсмены могут завершить карьеру из-за недопуска

Для атлетов это ничего не меняет — они как были отстранены, так и остаются. Вопрос остается в допуске к Олимпийским играм. Проблема в том, что ряд стартов, которые проходят сейчас, являются отборочными. Без них шансы на Олимпиаду стремительно уменьшаются. А это то, ради чего живут все спортсмены топ-уровня. Для многих известных гимнастов пропуск следующих Игр будет означать завершение карьеры.

— Если завтра МОК скажет, что россияне не едут в Париж, я думаю, что завершу карьеру, буду потихонечку завершать, — говорил РИА «Новости Спорт» олимпийский чемпион Никита Нагорный. — Но важно, в каком ключе они могут это сказать: сто процентов все, и это никак юридически не оспорить, или все это будет под вопросом. Я все равно хожу в зал и поддерживаю физическую форму. Для того чтобы собрать комбинации и выступить на соревнованиях, мне нужно четыре месяца, полгода максимум.

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А Дина и Арина Аверины признавались, что завершат карьеру, если Россию не пустят на Олимпийские игры в Париже. «Мы хотели уйти после Олимпиады. Но Арина меня уговорила — три года вообще ни о чем, — рассказала Дина в эфире шоу на YouTube-канале Никиты Нагорного.

Решение FIG влияет на соревнования по художественной и спортивной гимнастике, а также на прыжки на батуте, так как федерация у этих видов едина. По сути, ничего нового на исполкоме сказано не было — в марте точно так же обещали пересмотреть санкции, если в этом будет необходимость, и вернуть спортсменов на старты. Пока что кажется, что к июлю ничего не изменится.

Ирина Винер-Усманова.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Перенесли решение на июль месяц. Потом еще будут переносить. Ну, все это ясно. Ничего хорошо мы не ждем. Такая реакция ожидаема от них, но мы не ожидали, что они перенесут решение. Мы думали, они его сразу примут. Вот это было удивительно. Посмотрим, на что они рассчитывают. Надежда есть, но она очень маленькая. Уже два года мы живем в ожидании. Надеяться всегда нужно на лучшее. Будем ждать. Что нам еще делать? — рассказала старший тренер сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. А главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер добавила, что ничего другого и не ждала.

Олимпиада
Василий Титов
Ирина Винер-Усманова
Спортивная гимнастика
Художественная гимнастика
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