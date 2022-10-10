«Тренер говорил, что из меня могла бы выйти хорошая фигуристка». Гимнастка Ахаимова — о депутатском мандате и Щербаковой

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике пока не знает, продолжит ли карьеру, поэтому старается всесторонне развиваться.

В последнее время на баскетбольный «Зенит» всегда ходит много известных личностей: на трибуне можно периодически увидеть непобежденного чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола, премьера Михайловского театра Марата Шемиунова или народного артиста России Александра Розенбаума. На матче открытия сезона Единой лиги ВТБ на арене также хватало знаменитостей, а в перерыве «СЭ» удалось пообщаться с олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы, двукратной вице-чемпионкой мира по спортивной гимнастике Лилией Ахаимовой. В середине сентября по итогам дополнительных муниципальных выборов в Санкт-Петербурге 25-летняя спортсменка получила депутатский мандат до осени 2024 года.

Лилия Ахаимова. Фото Global Look Press

Хотела бы вернуться, но если смогу выступать на все 100%

— В начале октября в Казани завершились выступления наших гимнастов в рамках Спартакиады. Следили за этими стартами?

— Да, конечно. И за мальчиками, и за девочками. Порадовало, что есть много молодых спортсменов, кто выходит и показывает достойный результат. Многие произвели настоящий фурор. Нашим девочкам, которые были со мной в сборной, с одной стороны, было сложно бороться с молодежью. С другой — интересно. Здорово, что подрастает молодое поколение, которое заменит наше.

— Выделили бы кого-то персонально?

— Мне из маленьких понравилась Катя Андреева из Чебоксар. Она малышка, но у нее очень сильная программа. Для своего возраста она владеет большим количество сложных элементов. Надеюсь, что сможет перенести эту базу на взрослый уровень. К сожалению, в период переходного возраста многое теряется. Меняются пропорции тела, поэтому очень многие элементы приходится заново восстанавливать. Не всем это удается.

— Тут можно провести параллель с фигурным катанием?

— Да, это ранние виды спорта. В 15-16 лет у девушек полностью меняется тело. На этом фоне немногие могут двигаться дальше. Перейти на новый уровень.

— Вы уже определились с тем, продолжать ли карьеру?

— Я бы хотела вернуться, но при условии, что мое здоровье позволит мне выступать и тренироваться на все 100 процентов. Пока что не могу работать в полную силу. Продолжаю тренироваться, но без прежних объемов. Нагрузки стало заметно меньше. Процесс восстановления продолжается, но я не теряю время зря, стараюсь всесторонне развиваться. Уделяю много время образованию. Стараюсь посетить другие виды спорта, погрузиться в атмосферу, разобраться в специфике. Вот на баскетбол всегда хожу с удовольствием.

— На кого учитесь?

— Я окончила магистратуру по специальности «тренер» в институте физической культуры имени Лесгафта. Сейчас учусь на спортивном управлении в Российском международном олимпийском университете (РМОУ) в Москве. Очень сильно хочу продвигать спортивную гимнастику. Чтобы она вышла на уровень того же баскетбола. Чтобы было больше болельщиков, чтобы как можно больше детей занималось гимнастикой.

Лилия Ахаимова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Постараюсь развивать спорт на местном уровне

— В сентябре вы победили на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. Что для вас значит быть депутатом?

— Я получила мандат в Пушкине (город с населением чуть более 100 тысяч человек в составе Санкт-Петербурга. — Прим. «СЭ»). Много лет представляла город на международной арене и, думаю, могу поспособствовать развитию массового и профессионального спорта в Пушкине. В декабре у нас планируется открытие спортивного универсального комплекса, где будут представлены разные виды спорта. Спортивная и художественная гимнастика, легкая атлетика, игровые виды... Надеюсь, что в нем будут заниматься много детей, которые в будущем смогут показывать результаты на уровне сборных. По крайней мере, у них будут все возможности для профессионального роста.

Я сама с Дальнего Востока. У нас не было условий для тренировок, поэтому мне пришлось переехать. А у нас в стране много талантливых детей, чьи родители не решаются на переезд ради спортивного развития. И в итоге мы теряем потенциальных чемпионов. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, работая депутатом, я буду стараться развивать спорт на местном уровне. Чтобы у детей и тренеров были отличные условия для работы. Чтобы у родителей появилось желание отдавать своих детишек в спортивные секции. Нашей стране нужны победы. Я хочу поспособствовать этому, насколько смогу.

— В целом вам интересна политика? Хотели бы развиваться в этом направлении?

— Пока трудно говорить. Сейчас моя задача — развивать детский спорт на уровне города. Сконцентрирована на этом, в будущее так далеко не заглядываю.

— В этом году ряд спортсменов решили сменить спортивное гражданство. Как вы к этому относитесь?

— Лично я никогда не думала о смене гражданства. Что касается других ребят, то у каждого своя индивидуальная история, свои причины сделать тот или иной выбор. В этой ситуации могу лишь сказать, что преклоняюсь перед партнерами по сборной, которые продолжают усиленно тренироваться, находят мотивацию, что сейчас не так просто, и показывают хорошие результаты на уровне страны. Уверена, что наши конкуренты следят за этими результатами. Сравнивают их и понимают, что когда Россия вернется на международную арену, наши спортсмены по-прежнему будут на ведущих ролях.

— Как переживают этот момент ваши партнеры по олимпийской сборной?

— Мы тренируемся, чтобы выступать, бороться с лучшими из лучших. Без международных стартов тяжело, но если наши лучшие спортсмены сдадутся и перестанут выступать на российском уровне, то какой это будет пример для молодого поколения? Так что они все делают правильно. Стараются держать себя в оптимальной форме и дают мотивацию молодым. Посоревноваться с олимпийскими чемпионами — дорогого стоит.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Верила, что Щербакова может взять золото Игр в Пекине

— Никита Нагорный рассказывал, что до событий 24 февраля выступал в немецкой Бундеслиге по спортивной гимнастике. У вас тоже был такой опыт?

— Да, я выступала за клубы из Франции и Германии. В той же Бундеслиге. Но это были единичные старты. Тогда я даже не была в списках сборной. Когда попала в сборную, то перестала ездить. Понятно, что это дополнительный заработок. Но страна и так старается по максимуму поддерживать спортсменов, которые выступают за сборную. Сейчас эта тенденция продолжается. Появились дополнительные старты. Думаю, в ближайшее время их станет еще больше. Так что молодому поколению есть где выступать.

— За счет активности Никиты Нагорного в социальных сетях в гимнастику приходит много детей?

— Однозначно, Никита делает большую работу. Он сильный человек и большой пример для молодого поколения. Знаю, что его влоги смотрят дети и их родители. Другие ребята из сборной тоже следуют примеру Нагорного, стали гораздо активнее в социальных сетях. Все понимают, что на фоне успеха в Токио можно серьезно прокачать наш вид спорта. Конечно, хочется, чтобы у нас была такая же конкуренция и такой интерес к дисциплине, как в фигурном катании.

— Сами следите за фигурным катанием?

— Да, это захватывающий вид спорта. Тренер мне однажды сказала, что из меня могла бы выйти хорошая фигуристка. (Смеется.)

— У вас есть любимая фигуристка?

— Своим изяществом и легкостью мне импонирует Аня Щербакова. Ощущается ее профессионализм на льду. Смотрела вживую много ее выступлений — это впечатляет.

— За Анну болели на Олимпиаде?

— Нет, в целом за Россию. Девочки молодцы, что отстояли честь страны в столь непростых условиях. Что касается Ани, то, мне кажется, болельщики ее недооценили. Меньше всего рассчитывали на ее успех, хотя она и была действующей чемпионкой мира. А на кого выпадает меньше давления, всегда способны показать что-то взрывное. Поэтому я верила, что она может взять золото. Да, у нее не самая высокая сложность, но зато какая была чистота прокатов. Меня очень впечатлила ее произвольная программа.

— А свое золотое выступление на олимпийском турнире часто пересматриваете?

— Да, бывает, что пересматриваю. Эта медаль многое значит меня. Путь к ней был долгий и тернистый. Через многое пришлось пройти, от много отказаться. Плюс в эту награду вложены силы многих людей. Моих тренеров на всех уровнях, тренеров сборной, врачей, специалистов. Огромной команды, которую собрали со всей страны. Они помогли нам реализовать то, что мы сделали в Токио.

Лилия Ахаимова

Родилась 17 марта 1997 года во Владивостоке.

Олимпийская чемпионка (2020) в команде.

Серебряный призер чемпионатов мира (2018, 2019) в команде.

Чемпионка Европы (2018) в команде.