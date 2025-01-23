Сегодня, 14:15
Прыгун с шестом Александр Соловьев, с 15 декабря учащийся в техасском университете A&M и выступающий на соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта, в интервью «СЭ» рассказал о планах ближайших соревнований.
— Где следующие старты?
— Самое важное — это конференция и чемпионат NCAA. А следующий старт — 31 января в Альбукерке. Говорят, что это лучший манеж в США и, как мне кажется, в мире. Нас подводят к этому старту: сейчас разгрузочная неделя, затем начинаем работать под соревнования.
— Ты держишь в голове, что события сериала «Во все тяжкие» происходили именно в Альбукерке?
— Да, это мой любимый сериал. Очень хочу поездить по локациям, хоть одним глазком посмотреть. Надеюсь, будет время на все это.