Чичерова не расстроена тем, что не смогла побить мировой рекорд

Российская легкоатлетка Анна Чичерова призналась, что не считает разочарованием то, что не смогла побить мировой рекорд.

«В том числе с этой историей я выступаю перед детьми. Действительно, эта мечта была моим маяком, к которому я всегда шла. Несмотря на то, что она не сбылась, у меня нет чувства разочарования. Я не лукавлю, потому что знаю, что сделала все, что могла. У меня были попытки побить рекорд, планка поднималась на заветные для всех 2.10, но не получилось. Вместе с тем, в погоне за этой высотой у меня в жизни появилось много интересного, в том числе рекорд страны, который все еще не побит», — цитирует Чичерову Metaratings.ru.

В 2016 году Чичерову дисквалифицировали на два года за употребление запрещенного препарата. Также россиянка была лишена бронзовой медали Олимпиады-2008.

После завершения срока дисквалификации Чичерова продолжила выступать, однако только на внутрироссийских соревнованиях, так как не получила допуск к международным турнирам под нейтральным флагом.