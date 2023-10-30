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Сегодня, 20:00

Ласицкене заявила, что совершила ошибку, не написав украинке Магучих раньше

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мария Ласицкене.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стало известно, что олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене написала в письме украинке Ярославе Магучих.

Россиянка выразила сожаление, что конфликт между Россией и Украиной повлиял на отношение Магучих к ней и заверила, что «не позволит себе такого».

«Я каждый день думаю о том, чтобы с вами и вашими близкими все было хорошо, и я почему-то думала, что вы это понимаете. Но вы, конечно, не обязаны, так как я ни разу об этом не сказала вслух», — приводит Sports.ru слова Ласицкене.

По словам Ласицкене, она боялась, что ее сообщение еще больше разозлит украинку.

«Я совершила ошибку, но на тот момент я думала, что мои слова вам никак не помогут. Но молчание — не равно согласие», — добавила Мария.

В июле 2022 года Магучих заявила, что Ласицкене перестала быть ее кумиром, поскольку она ничего не написала ей после начала конфликта между Россией и Украиной в феврале 2022 года. Месяц спустя Магучих сообщила, что получила письмо от Ласицкене, но ей «не стало от этого легче».

Источник: Sports.ru
легкая атлетика
Мария Ласицкене (Кучина)
Ярослава Магучих
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