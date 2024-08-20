Шубенков признался, что решил продолжить карьеру из-за переноса Игр дружбы

Чемпион мира-2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что отложил планы о завершении карьеры из-за переноса Игр дружбы на 2025-й год.

«Обидно, что перенесли на следующий год Игры дружбы. Когда первоначально объявили, что такой турнир будет и он пройдет осенью 2024 года, то мы с тренером обозначили этот старт как некий водораздел, по окончании которого можно было принимать какое-то глобальное решение по моей карьере, продолжать ли мне дальше. Теперь мне придется перенести все это как минимум на один сезон позже», — цитирует Шубенкова ТАСС.

На счету 33-летнего Шубенкова также две серебряные и одна бронзовая награда мировых первенств. Он является двукратным чемпионом Европы и трехкратным триумфатором финалов Бриллиантовой лиги.