Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны своего тренера. Она не живет в России с 2022 года

Евгений Трофимов — важный человек в карьере легкоатлетки.

Теплые отношения

О том, что Исинбаева прилетела в Россию, стало известно со слов олимпийской чемпионки в прыжках в длину Татьяны Лебедевой, которые привел ТАСС. Также на церемонию прибыли многие другие спортсмены, которых в разное время тренировал Трофимов. Исинбаева занималась у него с 15-летнего возраста, с 1997 года. В 2006-м дуэт распался, но в 2010-м Елена вернулась к Евгению Васильевичу еще на три года.

Тренер и спортсменка всегда тепло отзывались друг о друге, даже несмотря на уход Исинбаевой к Виталию Петрову. Трофимов оправдывал Елену и говорил, что в их отношениях сохранились теплота и взаимопонимание. Спортсменка заявляла, что все ее медали — заслуга Трофимова.

«Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но и, самое главное, становиться сильной личностью. Он был для меня примером во всем. Каждый успех, каждая медаль — это была его заслуга. Он всегда вдохновлял меня своим примером, никогда не отчаивался, если что-то не получалось, он объяснял каждую неудачу с точки зрения логики и глубокого анализа и настраивал на тренировочный процесс снова», — написала Исинбаева в соцсетях после смерти Трофимова.

Евгений Трофимов и Елена Исинбаева на чемпионате России в 2013 году. Фото Никита Успенский

Вдали от родины

Спортсменка уже несколько лет не живет в России — в 2022-м Исинбаева вместе с семьей переехала на Канарские острова. Также она отреклась от отношений с ЦСКА, хотя имеет звание майора Вооруженных сил РФ. Вероятно, это сделано в ответ на проверки российских спортсменов со стороны МОК на предмет связи с армией — сама Елена работала в комиссии Международного олимпийского комитета до лета 2024 года.

«В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному клубу. До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание — спорт», — написала тогда Исинбаева в соцсетях.

В России действия спортсменки не оценили: ее критиковал в том числе бывший министр спорта Олег Матыцин — говорил, что нельзя так относиться к воинскому званию. В Дагестане же переименовали стадион, названный в честь Исинбаевой, — арене вернули историческое название «Труд». А депутат Имран Аваев оправдывался за установленную в 2017-м стелу в честь олимпийской чемпионки.

«Прошу заметить, стела была установлена в честь спортивных достижений, а не в честь Исинбаевой. В Хивском районе есть погибшие и раненые в СВО. С учетом этого я уверен, муниципалитет примет решение по судьбе этой стелы. И с учетом последних высказываний в адрес РФ — негативное. И с учетом того, что в зоне СВО находится много ребят из села Чувек, уверен, ее там больше не ждут», — высказался Аваев.

В июле 2023-го против Исинбаевой выступил даже родной Волгоград — мэрия подала иск на нее и еще трех человек за использование подземной парковки. Власти требовали взыскать с Елены 124 тысячи рублей. «Иск подан к группе лиц, владеющих парковочными местами на территории подземной парковки в Центральном районе Волгограда, но не заключивших договор на пользование земельным участком», — прокомментировали в мэрии.

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Евгения Трофимова.