Американских звезд дисквалифицировали за отказ играть за сборную Турции

Шейн Ларкин ссылается на травму и сетует, что «его бросают под автобус».

Сборная Турции, пропускающая баскетбольный ЧМ-2023, продолжает оставаться в топе новостей. Правда, информационные поводы не самые приятные. В августе турки не смогли выиграть предквалификацию к Олимпиаде и теперь точно пропустят Игры в Париже-2024. Однако крайним стал не титулованный наставник команды Эргин Атаман, а легионеры. Федерация вводит мощные санкции против натурализованных американцев — Шейна Ларкина и Скотти Уилбекина. Оба дисквалифицированы на пять матчей в Турецкой лиге и оштрафованы на 90 000 турецких лир (около 3000 евро). А на этой неделе стало известно, что Ларкин и Уилбекин потеряют статус национальных игроков в чемпионате Турции. Для их клубов это — серьезный удар.

Провалы и «окна»

Скотти Уилбекин был натурализован сборной Турцией перед ЧМ-2019. Разыгрывающий был лидером «Дарушафаки» и находился на радаре почти всех больших клубов Европы. Его приглашение выглядело логичным, но спасителем для турков он не стал. Команда под руководством Уфука Сарыджа обыграла Японию, но затем уступила США и Чехии. Это не позволило выйти из группы. Итоговое 22-е место все-таки позволило попасть в олимпийскую квалификацию, но радости никому не принесло. После провала и в квалификации боссы турецкой федерации во главе с Хедо Туркоглу решили пойти на перестановки.

Скотти Уилбекин. Фото Global Look Press

Команду возглавил Орхун Эне, а гражданство страны получил лидер «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин. Интересно, что это в прямом эфире анонсировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также глава страны присутствовал на пресс-конференции, где лично вручил игровую майку Шейну. Американец дебютировал за сборную в ноябре 2020 года, набрав 12 очков в матче квалификации Евробаскета-2022 с Хорватией. На сам чемпионат Европы турки отобрались с большим трудом, а после провала старта на ЧМ-2023 (три поражения в четырех матчах) команду доверили Эргину Атаману.

Самый успешный турецкий тренер второй раз в карьере принял национальную сборную. Он отлично знал, как лучше всего использовать сильные качества Ларкина, который дважды подряд помог ему выиграть Евролигу. Однако эта связка не смогла осчастливить турецких фанатов баскетбола. На Евробаскете-2022 Атаман собрал всех сильнейших (Коркмаз, Шенгюн, Осман, Шанлы), но вылетел в первом матче плей-офф от Франции (87:86 ОТ). Причем турки лидировали на протяжении всего матча, но позволили сопернику все-таки перевести дело в овертайм. В основном за счет усилий Фурнье, Гобера и Эртеля. Там звездные французы уже дожали соперника.

На ЧМ-2023 Атаман так и не смог вывести сборную (Ларкин пропустил несколько игр из-за травмы). Тренер объяснил это «ерундой с окнами ФИБА». «Я считаю, что причиной стало не что иное, как чушь ФИБА. В течение этого отборочного периода мы не могли использовать наших игроков НБА, за исключением двух матчей, которые были сыграны летом. Точно так же мы не могли рассчитывать на многих наших игроков Евролиги.

В результате Турция не сможет участвовать в чемпионате мира из-за ерунды с окнами ФИБА. Мы не прошли квалификацию на ЧМ, и я считаю, что это позорная ситуация для ФИБА. Они проводят матчи в течение сезона, когда мы не можем использовать наших звезд НБА и Евролиги», — сказал Атаман.

Впрочем, эта давняя проблема, которую не решить жалобами. ФИБА ничего не собирается менять, а этим летом даже договорилась с Евролигой. Теперь все игроки, выступающие в Европе, по идее должны быть в распоряжении тренеров сборной.

Шейн Ларкин. Фото Global Look Press

Наказание и слова Ларкина

На олимпийскую квалификацию Атаману и компании пришлось отбираться через предквалификацию. Оба натурализованных игрока (по правилам ФИБА играть может только один) оказались в расширенном списке. Но Ларкин залечивал травму, а Уилбекин, по словам главного тренера, просто не брал трубку. Федерация в срочном порядке связалась с клубом Скотти, но в «Фенербахче» заявили, что разыгрывавший не игнорировал вызов в национальную команду, но сослался на травму и попросил исключить себя из состава.

Хедо Туркоглу это не понравилось. Он заявил журналистам, что после всех матчей федерация обязательно вернется к этому вопросу. Мол, некрасиво прикрываться травмами, учитывая, что оба играли в финальной серии чемпионата Турции. В итоге Коркмаз и Шенгюн довели сборную до финала (обыграли Украину, Исландию и Болгарию), но там по всем статьям уступили Хорватии с Шаричем и Хезоньей.

После столь болезненного поражения федерация применила жесткие санкции к американским баскетболистам. Дисквалификация на пять игр, штраф и самое неприятное, — лишение статуса местного игрока. Поскольку в чемпионате Турции есть лимит на легионеров, «Анадолу Эфесу» и «Фенербахче» придется вносить коррективы в заявки на матчи. Лимит на легионеров в Турции составляет 10 иностранцев. У «Анадолу» их теперь 11, у «Фенера» 13. Так что кто-то из иностранцев сможет играть только в Евролиге или вовсе покинет команду. Оба клуба еще могут подать апелляцию, но как отмечают турецкие журналисты, добиться отмены этого решения не получится.

Уилбекин никак не отреагировал на свое наказание, а вот Ларкин выдал мощную речь в социальных сетях. «В прошлом году, играя за сборную, я порвал две связки на руке, но мне сказали продолжать играть, — написал Ларкин. — Я сыграл еще три матча, и к концу третьего я уже не мог пошевелить двумя пальцами на правой, бросковой, руке. Не чувствовал мяч, рука немела. Я делал уколы, принимал таблетки, пытался лечить это, чтобы играть за сборную. Но я мог играть лишь на половину своих возможностей, и это только бы навредило команде. В итоге я согласился на операцию, пропустил четыре месяца с «Анадолу», и мы провели плохой сезон, как мы все видели.

Я всегда был благодарен за возможность сыграть за национальную команду. У меня были разговоры с разными людьми из федерации о будущем и о том, насколько хорошо мы могли бы выступить. У меня сердце разрывается от того, что меня теперь бросают под автобус, когда я сделал все, что от меня требовали, разве что не пошел рисковать здоровьем, когда мое колено было к этому не готово».

После двух чемпионств подряд «Анадолу» не смог выйти в плей-офф Евролиги, что привело к увольнению Атамана. Летом он возглавил греческий «Панатинаикос».