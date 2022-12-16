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Евролига

Сегодня, 00:25

«Милан» одержал первую с октября победу в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милан» на выезде переиграл «Црвену Звезду» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 71:67. Итальянская команда выиграла впервые с 20 октября.

В другой встрече «Жальгирис» на своем паркете переиграл «Реал» — 81:72.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Милан» (Италия) — 67:71 (16:26, 13:17, 20:14, 18:14)

Ц: Петрушев (20 + 11 подборов), Вильдоса (16), Недович (12).

М: Бэрон (19), Дэвис (15), Холл (11).

«Жальгирис» (Литва) — «Реал» (Испания) — 81:72 (18:21, 19:14, 19:20, 25:17)

Ж: Эванс (20), Улановас (19), Кавано (15), Буткевичюс (10).

Р: Муса (22), Хезоня (17), Тавареш (8).

БК Жальгирис
БК Милан
БК Реал
БК Црвена Звезда
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