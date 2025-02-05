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«Реал» проиграл «Эфесу» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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Во вторник, 4 февраля, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Эфес» на своем паркете переиграл «Реал» (79:73), «Жальгирис» выиграл у «Альбы» (73:53), «Панатинаикос» обыграл «Фенербахче» (91:90), «Бавария» одержала победу над «Миланом» (87:70), «Црвена Звезда» победила АСВЕЛ (73:66).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Реал» (Испания) — 79:73 (25:17, 13:21, 18:23, 23:12)

Э: Брайант (21), Пуарье (15), Томпсон (12).

Р: Хезоня (18), Фернанду (11), Гонсалес (11), Абальде (10).

«Жальгирис» (Литва) — «Альба» (Германия) — 73:53 (25:12, 12:10, 18:15, 18:16)

Ж: Браздейкис (21), Улановас (10), Данстон (9), Бирутис (8).

А: Уэтзелл (10 + 10 подборов), Томас (10), Спаньоло (10).

«Црвена Звезда» (Сербия) — АСВЕЛ (Франция) — 73:66 (19:18, 17:13, 20:17, 17:18)

Ц: Кэнан (11), Миллер-Макинтайр (10), Калинич (10).

А: Маледон (13), Бентил (12), Де Коло (9).

«Панатинаикос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция) — 91:90 (24:24, 17:16, 20:24, 30:26)

П: Слукас (23), Нанн (17), Эрнангомес (15), Грант (10).

Ф: Хэйс (21), Макколлум (18), Холл (17), Шанлы (12).

«Бавария» (Германия) — «Милан» (Италия) — 87:70 (17:16, 20:20, 31:19, 19:15)

Б: Лучич (16), Гиффи (16), Фойгтманн (13), Эдвардс (12).

М: Ледэй (17), Брукс (13), Шилдс (12).

Баскетбол
БК Альба
БК Анадолу Эфес
БК АСВЭЛ
БК Бавария
БК Жальгирис
БК Милан
БК Панатинаикос
БК Реал
БК Фенербахче
БК Црвена Звезда
Евролига
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