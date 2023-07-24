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Сегодня, 11:28

Американский форвард «Миннесоты» Кайл Андерсон получил гражданство Китая

Руслан Минаев
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Форвард «Миннесоты» Кайл Андерсон получил гражданство Китая, сообщает пресс-служба Кубка Азии ФИБА.

29-летний американец опубликовал фото со своей матерью и легендой НБА — китайским центровым Яо Мином.

Кайл Уокер с мамой и Яо Мином.
Фото FIBA Asia Cup, Соцсети

Андерсон может быть включен в состав сборной Китая на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Индонезии, Японии и Филипиннах с 25 августа по 10 сентября.

Китай сыграте в группе В с Сербией, Пуэрто-Рико и Южным Суданом.

В прошлом сезоне Андерсон провел 69 матчей в «регулярке» НБА — за 28 минут он в среднем набирал 9,4 очка, 5,3 подбора и 4,9 передачи.

баскетбол
НБА
Сборная Китая по баскетболу
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