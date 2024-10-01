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Бронни Джеймс о фотосессии с отцом в форме «Лейкерс»: «Безумие. Невероятно благодарен за возможность»

Руслан Минаев
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Защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс поделился эмоциями от первой фотосессии вместе с отцом Леброном Джеймсом в форме клуба.

«Это безумное чувство. Просто гляжу на моего отца, который позирует для фотографий, и думаю: «Что сейчас вообще происходит?» Это были буквально мои мысли. Просто впитываю все это. Невероятно благодарен за возможность», — цитирует Бронни ESPN.

Леброн Джеймс с&nbsp;сыном Бронни. Леброн и Бронни Джеймс впервые попозировали в форме «Лейкерс»

Джеймс был выбран «Лейкерс» на драфте НБА-2024 под общим 55-м номером.

Бронни, которому в октябре исполнится 20 лет, в прошлом сезоне выступал в студенческой лиге NCAA за Университет Южной Калифорнии. В 25 матчах он в среднем набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 результативной передачи за 19 минут игрового времени.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Бронни Джеймс

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