Бронни Джеймс о фотосессии с отцом в форме «Лейкерс»: «Безумие. Невероятно благодарен за возможность»

Защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс поделился эмоциями от первой фотосессии вместе с отцом Леброном Джеймсом в форме клуба.

«Это безумное чувство. Просто гляжу на моего отца, который позирует для фотографий, и думаю: «Что сейчас вообще происходит?» Это были буквально мои мысли. Просто впитываю все это. Невероятно благодарен за возможность», — цитирует Бронни ESPN.

Джеймс был выбран «Лейкерс» на драфте НБА-2024 под общим 55-м номером.

Бронни, которому в октябре исполнится 20 лет, в прошлом сезоне выступал в студенческой лиге NCAA за Университет Южной Калифорнии. В 25 матчах он в среднем набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 результативной передачи за 19 минут игрового времени.