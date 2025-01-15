«Деневер» обыграл «Даллас», Йокич оформил трипл-дабл

«Денвер» на выезде выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:99. «Наггетс» одержали четвертую победу подряд. Центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл — 10 очков, 14 подборов и 10 передач.

В другом матче «Бруклин» одержал победу над «Портлендом» — 132:114. Разыгрывающий защитник «Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон набрал 39 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Денвер» — 99:118 (21:36, 24:35, 22:20, 32:27)

Дал: Гэффорд (13), Ирвинг (11), Маршалл (11).

Ден: Дж. Мюррэй (45), Портер (13), Йокич (10 + 14 подборов + 10 передач).

«Портленд» — «Бруклин» — 114:132 (30:40, 31:26, 27:32, 26:34)

П: Хендерсон (39), Камара (23), Шарп (21).

Б: К. Джонсон (24), Джонсон (20), Клауни (20).