«Денвер» дома уступил «Далласу», Йокич оформил трипл-дабл

«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА на своем паркете уступил «Далласу» со счетом 120:123.

Самым результативным в этой встрече стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 33 очка и сделавший 17 подборов и 10 передач. У «Маверикс» форвард Наджи Маршалл набрал 26 очков.

После этого матча «Денвер» с 8 победами в 14 играх занимает пятое место в Западной конференции, «Даллас» с 9 победами в 16 встречах — на седьмой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Даллас» — 120:123 (31:33, 22:40, 36:22, 31:28)

23 ноября. Денвер. «Ball Arena».