НБА. Новости

Сегодня, 08:29

Яннис Адетокунбо пройдет обследование после повреждения паховых мышц

Руслан Минаев

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо из-за растяжения паховых мышц досрочно покинул паркет в матче с «Кливлендом» (106:118) в регулярном чемпионате НБА.

После игры главный тренер «Бакс» Док Риверс рассказал, что сегодня игрок пройдет МРТ-обследование.

«Выглядело все не лучшим образом, скажу честно. Завтра узнаем больше», — цитирует Риверса ESPN.

В сезоне-2025/26 Адетокунбо в среднем набирает 31,2 очка, делает 10,8 подбора и 6,8 передачи. На его счету также 1 перехват и 1,2 блок-шота.

