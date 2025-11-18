Яннис Адетокунбо пройдет обследование после повреждения паховых мышц

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо из-за растяжения паховых мышц досрочно покинул паркет в матче с «Кливлендом» (106:118) в регулярном чемпионате НБА.

После игры главный тренер «Бакс» Док Риверс рассказал, что сегодня игрок пройдет МРТ-обследование.

«Выглядело все не лучшим образом, скажу честно. Завтра узнаем больше», — цитирует Риверса ESPN.

В сезоне-2025/26 Адетокунбо в среднем набирает 31,2 очка, делает 10,8 подбора и 6,8 передачи. На его счету также 1 перехват и 1,2 блок-шота.