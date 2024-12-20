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Сегодня, 13:35

Кириленко и Кондрашин попали в список кандидатов на включение в Зал славы баскетбола

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Президент РФБ Андрей Кириленко и чемпион Олимпийских игр 1972 года Владимир Кондрашин вошли в расширенный список кандидатов на включение в Зал славы баскетбола в 2025 году.

Также, согласно пресс-службе Зала славы, впервые в числе кандидатов в списке оказались Кармело Энтони, Марк Газоль, Дуайт Ховард, Амаре Стадемайр, Сью Берд, Майя Мур, Док Риверс и Билли Донован.

Среди международных кандидатов в список вошли бывшие главные тренеры ЦСКА: Дэвид Блатт, итальянец Этторе Мессина и серб Душан Ивович.

На данный момент из российских игроков в Зал славы входят олимпийский чемпион Сергей Белов, двукратная олимпийская чемпионка Ульяна Семенова, а также прославленные тренеры Александр Гомельский и Лидия Алексеева.

Источник: Официальный сайт Зала славы баскетбола
Амаре Стадемайр
Андрей Кириленко
Владимир Кондрашин
Док Риверс
Дуайт Ховард
Дэвид Блатт
Кармело Энтони
Марк Газоль
Этторе Мессина
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