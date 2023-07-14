«Майами» готов отдать «Портленду» три пика и Хирро за Лилларда

«Майами» готов обменять три драфт-пика первого раунда драфта и атакующего защитника Тайлера Хирро на разыгрывающего защитника «Портленда» Дэмиэна Лилларда.

«Если «Портленд» сможет получить четыре пика первого раунда, как минимум одного, если не двух молодых талантливых игроков и филлер, то сделка должна состояться. Как мне сказали, на данный момент «Хит» уже готовы отдать три пика первого раунда, Тайлера Хирро, филлер и, возможно, молодого игрока. Это довольно близко к тому, что хотят в «Трэйл Блэйзерс», — написал в Twitter журналист The Oregonian Аарона Фентресса.

В прошлом сезоне 32-летний Лиллард сыграл в 58 матчах НБА, набирая в среднемпо 32,2 очка, 4,8 подбора и 7,3 передачи.