Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НБА. Новости

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 01:26

«Майами» на своем паркете обыграл «Сан-Антонио»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Майами» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграл «Сан-Антонио» со счетом 128:107.

Самым результативным на паркете стал центровой «Хит» Келел Уэйр, набравший 25 очков. У форварда «Сперс» Девина Васселла 23 очка.

«Майами» с 21 победой в 41 матче занимает восьмое место в Восточной конференции, «Сан-Антонио» с 19 победами в 41 игре — на 12-й строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Сан-Антонио» — 128:107 (20:30, 26:11, 46:27, 36:39)

19 января. Майами. «FTX Arena».

НБА
БК Майами Хит
Сан-Антонио Спёрс
Читайте также
Махачев после рекордной защиты титула заявил, что не уйдет без второго пояса
«Если «Спартак» не пробуксует, включится в борьбу за золото». Денис Бояринцев — о продаже лидеров «Зенита», трансфере Угальде за 30 млн и чемпионстве «Краснодара»
В студии украинской радиостанции сдетонировал взрыватель
Задержан водитель, который подрезал упавший в Обводный канал Mercedes
Алексей Швед подписал контракт с «Зенитом»
Захарова обвинила Зеленского во вранье относительно пропуска инаугурации Трампа
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя