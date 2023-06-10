Мюррэй: «Все игроки «Наггетс» были важны. Не могу выделить одного»

Разыгрывающий защитник «Денвера» Джамал Мюррэй прокомментировал победу над «Майами» (108:95) в четвертом матче финальной серии НБА. Счет в серии 3-1 в пользу «Наггетс».

«Сегодня главным была командная работа. Я даже не могу выделить одного человека. Все были важны. Впереди у нас еще один матч. Необходимо просто сохранять хладнокровие и быть сосредоточенными. И когда мы получим эту букву «W», сможем расслабиться и немного поговорить», — цитирует ESPN Мюррэя.

Пятый матч в серии состоится 13 июня на паркете «Наггетс». Начало — 3.30 по московскому времени.