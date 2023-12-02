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Сегодня, 05:35

«Орландо» обыграл «Вашингтон». Франц Вагнер набрал 31 очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Орландо» на своем паркете переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:125. Для «Мэджик» это девятая победа подряд.

Форвард Франц Вагнер стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко в составе победителей.

«Орландо» с результатом 14-5 идет на 2-й строчке в Восточной конференции. «Вашингтон» занимает 14-е место — 3-16.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Вашингтон» — 130:125 (31:36, 27:25, 34:28, 38:36)

О: Ф. Вагнер (31), Банкеро (28 + 13 подборов), М. Вагнер (18), Саггс (15), Инглс (14).

В: Кузма (27), Гэффорд (18 + 11 подборов), Кисперт (15), Пул (14), Джонс (13), Шэмет (13).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Орландо Мэджик
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