«Орландо» обыграл «Вашингтон». Франц Вагнер набрал 31 очко

«Орландо» на своем паркете переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:125. Для «Мэджик» это девятая победа подряд.

Форвард Франц Вагнер стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко в составе победителей.

«Орландо» с результатом 14-5 идет на 2-й строчке в Восточной конференции. «Вашингтон» занимает 14-е место — 3-16.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Вашингтон» — 130:125 (31:36, 27:25, 34:28, 38:36)

О: Ф. Вагнер (31), Банкеро (28 + 13 подборов), М. Вагнер (18), Саггс (15), Инглс (14).

В: Кузма (27), Гэффорд (18 + 11 подборов), Кисперт (15), Пул (14), Джонс (13), Шэмет (13).