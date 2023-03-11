«Денвер» проиграл «Сан-Антонио». Йокич оформил трипл-дабл

«Денвер» на выезде проиграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:128. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший трипл-дабл.

В других встречах «Майами» переиграл «Кливленд» (119:115), «Бруклин» в овертайме победил «Миннесоту» (124:123 ОТ).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Денвер» — 128:120 (26:38, 42:29, 30:26, 30:27)

С: К. Джонсон (23), Макдермотт (20), Сохан (19), Васселл (14), Джонс (14).

Д: Йокич (37 + 11 подборов + 11 передач), Дж. Мюррэй (24), Гордон (14).

«Майами» — «Кливленд» — 119:115 (27:26, 23:33, 32:30, 37:26)

М: Батлер (33), Хирро (25), Адебайо (19), Струс (14).

К: Митчелл (42), Леверт (16), Окоро (16).

«Миннесота» — «Бруклин» — 123:124 OT (33:26, 35:34, 20:37, 26:17, 9:10)

М: Эдвардс (32), Гобер (26 + 13 подборов), Андерсон (15 + 11 передач), Макдэниэлс (15).

Б: Бриджес (34), Динуидди (29 + 11 передач), К. Джонсон (15).