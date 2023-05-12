Звезду «Майами Хит» в 13 лет выгнала из дома родная мать, а теперь он разрывает НБА

История звездного баскетболиста Джимми Батлера.

Текущий сезон НБА успел подарить немало незабываемых моментов и сенсаций. Победители регулярного чемпионата «Миллуоки Бакс», имеющие в составе одного из лучших игроков мира Янниса Адетокунбо, уступили в первом раунде «Майами Хит» с общим счетом 4-1. «Хит», вышедшие в плей-офф с восьмого места, ворвались в клуб команд-аутсайдеров, обыгравших в первом раунде победителя своей конференции. Главным действующим лицом в «Майами» является Джимми Батлер — один из лучших защитников лиги. В четвертой игре серии Джимми Бакетс, как его прозвали болельщики, набрал 56 очков, что является четвертым показателем в истории плей-офф НБА. Больше набирали только Майкл Джордан, Элджин Бэйлор и Донован Митчелл.

Проводящий свой 12-й сезон в НБА Батлер известен чемпионским характером и нежеланием проигрывать даже товарищеские матчи. По его собственным словам, желание быть лучше всех и во всем появилось у него в детстве. В 13 лет его выгнала из дома родная мать по причине того, что «ей не нравилось, как он выглядит». Привыкший к жизни на улице и в нищете Батлер пообещал самому себе, что обязательно добьется успеха, чего бы ему это ни стоило. И у него получилось. Рассказываем удивительную историю одного из лучших баскетболистов своего поколения.

Джимми Батлер. Фото Global Look Press

Благодарен Богу за испытания

«Мне не нравится, как ты выглядишь, поэтому ты должен уйти» — это последнее, что услышала от родной матери будущая суперзвезда баскетбола. В 13 лет женщина выставила из дома своего сына без вещей, еды и денег. Пока сверстники Джимми учились и ходили в спортивные секции, парень мылся в уличном душе, питался объедками и постоянно ночевал в разных местах, чаще всего на вокзале родного Томболла, штат Техас. Однажды Джимми Батлер чуть не стал жертвой шальной пули, когда находился на улице неподалеку от места, где началась перестрелка.

«Не преподносите мою историю так, чтобы людям было меня жаль. Я ненавижу это. Не нужно меня жалеть. Этот опыт сделал меня тем, кто я есть. Я благодарен Богу за все те испытания, через которые я прошел», — так Джимми Батлер отвечал журналистам, желающим рассказать о его нелегком пути к славе.

Судьбоносным для Батлера стало знакомство с Джорданом Лесли, звездой футбольной команды школы, за которую играл и Батлер. Джимми с Джорданом подружились, и Батлер стал постоянным гостем в доме своего друга. В семье Мишель Ламбер, матери Джордана, было семеро детей, однако этот факт никак не влиял на их гостеприимство. Джимми стал любимчиком семьи, а многочисленные братья и сестры во всем на него равнялись. Через несколько месяцев Мишель с мужем усыновили будущую звезду НБА.

«Я сказала Джимми, что дети смотрят на него и он должен быть им примером во всем, держаться подальше от неприятностей и усердно работать. И он делал все, о чем я его просила, не задавая лишних вопросов», — вспоминает Мишель Ламбер.

Джимми Батлер и Скотти Барнс. Фото Global Look Press

Этот парень усилил бы любую команду

Понимая, что теперь у него есть настоящая семья, в которой он так нуждался, Джимми стал примерно учиться и показывать выдающийся цифры на баскетбольной площадке — в свой выпускной год Батлер был капитаном команды, набирая в среднем 20 очков за матч и делая почти 9 подборов. Школа Томболла не является элитным учебным заведением, поэтому Джимми не заинтересовал известные колледжи своей кандидатурой. Он поступил в университет «Тайлер», выступающий в низших студенческих дивизионах. Но Джимми было без разницы. В первой же игре за колледж он набрал 34 очка, а к концу своего дебютного сезона стал главной звездой чемпионата.

После сезона на столе Джимми Батлера лежали предложения от всех топовых университетов страны, и по совету приемной матери он выбрал «Маркетт», известный не только спортивными, но и академическими достижениями. В новой команде Джимми начал с самых низов — в первом сезоне он в среднем набирал лишь по 5,6 очка и получал лишь 19 минут игрового времени. Все это время парень работал над собой, приходил в зал раньше всех и уходил позже всех. К концу своего обучения в «Маркетт» Джимми довел результативность до 16 очков за матч, зарекомендовав себя лучшим оборонительным игроком среди студентов.

«На площадке он делает абсолютно все. Этот скромный парень стал бы достойным дополнением к любой команде. К Джимми я относился жестче, чем к кому-либо другому. Он не понимал, насколько он хорош. Парню всю жизнь твердили, что он недостаточно хорош. Но я видел в нем игрока, который может стать особенным», — так описывал Джимми Батлера тренер «Маркетт» Баз Уильямс.

«Я обучался у лучших. Мне показали, что для того, чтобы стать великим, недостаточно набирать много очков. Ты должен быть лидером и делать все на благо команды, чтобы она могла на тебя рассчитывать», — вторит своему наставнику Джимми Батлер. Помимо приобретения незаменимого игрового опыта, в «Маркетте» баскетболист получил степень бакалавра искусств в области коммуникаций.

Фото Global Look Press

Через тернии к звездам

Защитные навыки и постоянная нацеленность на победу привлекли к Батлеру внимание представителей команд НБА. Но главную роль в продвижении кандидатуры Джимми на драфте сыграл Баз Уильямс, ставший еще одним важным человеком в жизни баскетболиста. Незадолго до драфта Уильямс, подготовивший целую презентацию, пришел на встречу к своему старому знакомому — генеральному менеджеру «Чикаго Буллс» Гэри Форману и убедил того обратить на драфте внимание на своего воспитанника. Форман так и поступил — «Чикаго Буллс» выбрали Джимми Батлера в первом раунде под общим 30-м номером на драфте НБА 2011 года.

«Все сомневались в нем. Его школьный тренер и директор говорили, что он никогда ничего не достигнет. И вот ему аплодирует многотысячная толпа. Джимми постоянно говорит, как много всего мы для него сделали, но он не представляет, как много он сделал для нас. Он навсегда изменил нашу жизнь», — делилась эмоциями приемная мать баскетболиста Мишель Ламбер.

После попадания в НБА Джимми вновь пришлось выгрызать место в составе. В своем дебютном сезоне баскетболист сыграл в 42 матчах, выходил со скамейки и набирал в среднем лишь 2,6 очка за 8 минут на площадке. В каждом своем следующем сезоне Батлер улучшал показатели и к четвертому сезону в лиге стал главной звездой «Чикаго». По итогам сезона-2014/15 он получил награду «Самого прогрессирующего игрока» и стал первым игроком в истории «Буллс», кому покорилось данное достижение. Сразу же после этого Джимми Батлер подписал новый контракт с командой на сумму 95 миллионов долларов.

Помимо «Буллс», за свою карьеру Джимми выступал за «Миннесоту Тимбервулвс», «Филадельфию Севенти Сиксерс» и «Майами Хит», которых он выводил в финал НБА и за которых играет по сей день. Несмотря на то что в коллекции Джимми пока что нет перстня чемпиона НБА, он может похвастаться золотой медалью Олимпиады, наградой лидера сезона НБА по перехватам, четырьмя попаданиями в команду года и пятью — в сборную всех звезд защиты НБА. Также в его активе имеется шесть вызовов на Матч всех звезд. За свою карьеру в лиге Батлер заработал свыше 300 миллионов долларов. В 2020 году баскетболист заключил мультимиллионную сделку с китайским брендом Li-Ning. Детали контракта не разглашались, но известно, что сумма оценивается в сотни миллионов долларов. Неплохо для человека, которого выгнали из дома за некрасивую внешность.