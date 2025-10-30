МБА победил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

МБА дома обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:87.

У хозяев самым результативным игроком стал Владислав Трушкин — 24 очка. У гостей 29 очков на счету Никиты Михайловского.

МБА одержал 5-ю победу в 7 матчах и занимает 5-е место в таблице. «Самара» потерпела 8-е поражение подряд.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА-МАИ (Москва) — «Самара» — 95:87 (27:13, 26:28, 21:30, 21:16)

МБА-МАИ: Трушкин (24 + 8 подборов), Зубков (14 + 5 подборов), Барашков (14), Зайцев (12 + 7 передач + 6 подборов)

«Самара»: Михайловский (29 + 9 подборов), Чебуркин (23 + 6 подборов), Минченко (18 + 12 подборов)

30 октября. Москва. «Баскет Холл Москва».