«Парма» победила «Самару» в матче Единой лиги ВТБ, Гарретт набрал 28 очков

«Парма» дома обыграла «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 105:69.

У хозяев самым результативным игроком стал Нэвелс Гарретт — 28 очков. У гостей больше всех очков набрал Илья Платонов — 14.

«Парма» одержала 17-ю победу в 40 матчах и занимает 7-е место в таблице чемпионата. «Самара» потерпела 22-е поражение в последних 23 матчах. Клуб занимает 11-ю строчку.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Самара» — 105:69 (35:17, 28:20, 25:14, 17:18)

П: Нэвелс (28 + 7 перехватов), Руженцев (15), Тучков (12), Якушин (11), Уиттакер (10 + 9 передач + 8 перехватов + 5 подборов)

С: Платонов (14 + 8 подборов), Косяков (12), Сопин (10 + 10 подборов + 5 передач), Карпов (10)

29 марта. Пермь. «УДС Молот».