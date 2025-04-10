Попов — о 30+ минутах в среднем за игру: «Как сказал мой агент, бойтесь своих желаний»

Центровой «Уралмаша» и сборной России Илья Попов в интервью «СЭ» рассказал о периоде выступления за «Самару» в текущем сезоне.

— Давайте еще обсудим «Самару». Когда игроки, в том числе и вы, прощались с командой, то особо отмечали менеджера клуба Игната Томилина. Давайте расскажем о нем?

— Игнат живет клубом, один из лучших менеджеров, которых я видел. Всегда помогает, очень чуткий. Когда я уехал, моя семья еще оставалась в Самаре. Игнат написал, что поможет спустить вещи вниз, если надо, закажет клининг. Детскую кроватку продать? Сделаю.

Еще помню отличную историю. Постоянно мучил его вопросами: будут ли сырники, будет ли стирка и через сколько приедет автобус. И вот однажды я приехал в Астану, и меня в номере ждут сырники. Говорит, что договорились с доктором и решили проставиться вкусным завтраком. Когда я уезжал, подарил ему форму, а он принес в коробочке порцию сырников. Классный чувак, по нему очень скучаю.

— А скучаете по игровому времени? В последних играх за самарцев играли по 30+ минут.

— Как сказал мой агент, бойтесь своих желаний. Все мы говорим, что хотим играть очень много. Но когда ты постоянно играешь 28-33 минуты, то просто физически не вывозишь.

— Возможно, из-за перегрузки у вас и пошли травмы?

— Скорее всего, да.