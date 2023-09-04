Игрок сборной Сербии, похоже, потерял почку в матче ЧМ-2023. Карьера Симанича под угрозой

Неутешительные итоги для талантливого форварда.

Выход сборной Сербии в четвертьфинал ЧМ-2023 был омрачен ужасной новостью, которая поступила из Манилы в воскресенье, 3 сентября. Тяжелому форварду «Сарагосы» Борише Симаничу (25 лет, 211 см) все-таки удалили почку из-за удара, который он получил во время матча первого группового этапа против Южного Судана. Сербские СМИ сообщают, что продолжение карьеры игрока под вопросом.

Примеры Эллиота и Моурнинга

Изначально эпизод столкновения Нуни Омото и Бориши Симанича под кольцом выглядел как игровой момент. Серб получил удар локтем в область почек, когда до конца игры оставалось менее двух минут. После это форвард покинул паркет с гримасой боли.

Вскоре выяснилось, что травма оказалась серьезной. Бориша был госпитализирован и ему сделали срочную операцию. «Я слышал, что он попал в больницу, — отметил Нуни Омото журналистам. — Прошу прощения, я не хотел сыграть грязно. Надеюсь на его скорейшее восстановление. Молюсь за него каждый день. Я не грязный игрок, у меня никогда не было мыслей намеренно нанести кому-то травму. От всего сердца искренне извиняюсь перед всеми, кто переживает за здоровье Симанича, и особенно перед самим игроком».

Казалось, что молитвы Омото не прошли даром. «Симанич чувствует себя хорошо, почка и все ее функции сохранены», — подчеркнули в Федерации баскетбола Сербии 31 августа. Партнеры Бориши по сборной решили поддержать форварда. Майка с фамилией игрока пролежала на скамейке запасных на протяжении всего матча с Италией. Таким образом его товарищи по команде и тренерский штаб показали, что они со своим товарищем. «Мы уверены, что вся страна сейчас думает о Симаниче», — заявил после игры один из лидеров сербов Ваня Маринкович.

Однако в последний день второго группового этапа портал Sportal сообщил, что врачи все-таки приняли решение по удалению почки у Бориши. Игроки сборной Сербии узнали об этом перед решающим матчем с Доминиканской Республикой, который они в итоге выиграли с разгромным счетом. Новая информация ставит под вопрос дальнейшую карьеру игрока, утверждает сербское СМИ.

Комментариев от самого Симанича или его представителей не последовало. Будем надеяться, что все не так печально. Все-таки история знает несколько примеров, когда баскетболисты возвращались в строй после таких страшных диагнозов. Например, чемпион НБА в составе «Сан-Антонио» Шон Эллиот отыграл еще два сезона после трансплантации почки от родного брата и закончил карьеру в 33 года. В 2003 году легенда НБА Алонзо Моурнинг был вынужден перестать играть из-за сегментарного гломерулосклероза, который поразил его почки. Его кузен пожертвовал почку для трансплантации, и Алонзо смог вернуться к играм. После этого участник семи Матчей всех звезд НБА провел еще четыре сезона в составе «Майами».

Фото Global Look Press

Через «Мегу» в ACB

Несколько лет назад Симанич считался одним из главных талантов европейского баскетбола наряду с Тео Маледоном, Дени Авдией, Усманом Гарубой, Леандро Больмаро и Рокасом Якубайтисом. Правда, в отличии от этих парней ему не удалось ни закрепиться в топ-клубе Евролиги, ни тем более съездить в НБА.

Хотя карьера началась многообещающе. В 2013 году он перебрался в систему «Црвены Звезды» из «Будучности», а спустя два года шикарно дебютировал за основную команду в матче против «Реала» (10 очков и 4 подбора). В сезоне-2015/16 Бориша был признан самым ценным игроком «Финала восьми» молодежной Евролиги, однако шанс закрепиться в первой команде он получил только через несколько лет, после нескольких сезонов в аренде в ФМП. В сезоне-2020/21 ему наконец-то нашлось место в ростере главного клуба Белграда, но несмотря на хорошую статистику в Евролиге для молодого игрока, форварду не стали предлагать новый контракт.

Так Симанич попал в клуб Мишко Ражнатовича «Мега». Известный агент выкупил белградскую команду в 2004 году, где собирает молодых талантов со всего мира, которые автоматически становятся его клиентами. Многие после опыта в «Меге» через один-два сезона идут на повышение. Это удалось сделать и Борише. В сезоне-2021/22 он набирал 12,8 очка и 4,3 подбора в среднем за игру в Адриатической лиге, стал регулярно вызываться в сборную, а летом 2022 года уехал в Испанию.

В сильнейшем баскетбольном чемпионате Старого Света он не потерялся, получая в среднем по 20 минут в составе «Сарагосы» (6,9 очка и 3,5 подбора). Наставник сборной Сербии Светислав Пешич включил парня в расширенный список для подготовки к ЧМ-2023 и в итоге оставил его в финальной заявке. Увы, но поездка на Филиппины не сулила для форварда ничего хорошего.