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Чемпионат мира

Сегодня, 02:38

Чемпионат мира-2027 пройдет в Катаре

Евгений Козинов
Корреспондент
Чемпионат мира-2027 пройдет в Катаре.
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила, что чемпионат мира в 2027 году пройдет в Катаре. Все игры примет город Доха.

«Принимая решение, Центральный совет ФИБА был впечатлен заявкой и, в частности, элементами, связанными с компактным географическим расположением, уникальной гибкостью с расписанием мест проведения турниров для лучшего планирования болельщиков, а также акцентом на стабильность.

Поскольку все команды играют в одном городе, болельщики могут планировать все заранее и получать уникальные впечатления, поскольку все места проведения находятся в пределах 30 минут друг от друга", — говорится в заявлении.

Все объекты, которые будут использоваться для проведения турнира, уже построены.

1 марта ФИБА временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

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