Сборная Испании проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира

Сборная Испании уступила Канаде в матче группы L на чемпионате мира по баскетболу — 85:88.

После поражения сборная Испании потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. Из группы L вышли сборные Канады и Латвии.

Самым результативным игроком матча стал защитник канадцев Шэй Гилджес-Александер, набравший 30 очков. Среди испанцев с 25 очками лучшим стал Гильермо Эрнангомес.

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

2-й раунд. Группа L

Испания — Канада — 85:88 (21:21, 27:17, 25:23, 12:27)

3 сентября.