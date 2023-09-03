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Чемпионат мира

Сегодня, 18:40

Сборная Испании проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
Испания — Канада.
Фото Reuters
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Сборная Испании уступила Канаде в матче группы L на чемпионате мира по баскетболу — 85:88.

После поражения сборная Испании потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. Из группы L вышли сборные Канады и Латвии.

Самым результативным игроком матча стал защитник канадцев Шэй Гилджес-Александер, набравший 30 очков. Среди испанцев с 25 очками лучшим стал Гильермо Эрнангомес.

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

2-й раунд. Группа L

Испания — Канада — 85:88 (21:21, 27:17, 25:23, 12:27)

3 сентября.

баскетбол
Сборная Испании по баскетболу
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