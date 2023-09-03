Сборная Испании проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира

Сегодня, 18:40
Сборная Испании уступила Канаде в матче группы L на чемпионате мира по баскетболу — 85:88.
После поражения сборная Испании потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. Из группы L вышли сборные Канады и Латвии.
Самым результативным игроком матча стал защитник канадцев Шэй Гилджес-Александер, набравший 30 очков. Среди испанцев с 25 очками лучшим стал Гильермо Эрнангомес.
Баскетбол
Чемпионат мира. Мужчины
2-й раунд. Группа L
Испания — Канада — 85:88 (21:21, 27:17, 25:23, 12:27)
3 сентября.