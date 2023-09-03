Лихачев оценил свою работу в «Химках»: «С точки зрения жизненной правды нам с Писаревым нельзя было приходить в клуб»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу, трехкратный тренер — чемпион мира Михаил Лихачев в беседе с обозревателем «СЭ» оценил 20-дневный отрезок прошлого сезона, когда помогал Николаю Писареву в «Химках».

— В прошлом году вы в качестве помощника пришли с Писаревым в «Химки», но это продолжалось всего четыре тура — а затем отставка. Что это вообще было?

— Туров было три плюс одна игра на Кубок. Отыграли первые два, потом поехали на выезд в Сочи, но Писарев с нами не полетел, поскольку у него выявили ковид. В общей сложности мы проработали 20 дней. Когда вы в команде такой срок — даже сложно что-то сказать. Хотя мне было очень приятно, что футболисты, которые на тот период были в «Химках» и кое-кто, кстати, еще даже остается там, поздравляли потом с днем рождения, с Новым годом. Мне было реально приятно. Хочу пожелать им только удачи — в «Химках» или в тех клубах РПЛ, в которых они оказались. В частности, Илья Лантратов сейчас в «Локомотиве», и на его игру приятно смотреть.

— Нет ли ощущения, что увольнение Юрана перед вашим с Писаревым назначением выглядело очень странно? У него было две победы в четырех турах, ничья с «Зенитом» при преимуществе «Химок».

— Абсолютно согласен. Наверное, многое в результате «Химок» в прошлом сезоне кроется в том, что объективных причин для отставки по спортивному результату Юрана не было. Случились какие-то моменты, о которых мы не знаем. Тем не менее мы абсолютно никакого влияния на это не имели и пришли только потому, что нас — уже после отставки Юрана — позвали. В любом случае с точки зрения какой-то жизненной правды история была такая, что нельзя было туда приходить. Но получилось как получилось.

Полностью интервью Михаила Лихачева можно прочитать на сайте «СЭ»