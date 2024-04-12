Усов победил в спринте на этапе Кубка Содружества, в тройке — Поварницын и Латыпов

Биатлонист Даниил Усов победил в спринте на 4-м этапе Кубка Содружества. Турнир проходил в Мурманске.

Спортсмен прошел дистанцию на 25.38,6, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял Александр Поварницын, отстав от чемпиона на 4,2 секунды при 1 промахе. Третьим финишировал Эдуард Латыпов +5,6 (2 промаха).

Кубок Содружества. 4-й этап (финал). Мурманск

Мужчины

Спринт

Топ-5

1. Даниил Усов — 25.38,6 (0 промахов)

2. Александр Поварницын +4,2 (1)

3. Эдуард Латыпов +5,6 (2)

4. Карим Халили +11,6 (1)

5. Александр Логинов +23,7 (2)