Сегодня, 14:50
Биатлонист Даниил Усов победил в спринте на 4-м этапе Кубка Содружества. Турнир проходил в Мурманске.
Спортсмен прошел дистанцию на 25.38,6, не допустив ни одного промаха.
Второе место занял Александр Поварницын, отстав от чемпиона на 4,2 секунды при 1 промахе. Третьим финишировал Эдуард Латыпов +5,6 (2 промаха).
Кубок Содружества. 4-й этап (финал). Мурманск
Мужчины
Спринт
Топ-5
1. Даниил Усов — 25.38,6 (0 промахов)
2. Александр Поварницын +4,2 (1)
3. Эдуард Латыпов +5,6 (2)
4. Карим Халили +11,6 (1)
5. Александр Логинов +23,7 (2)