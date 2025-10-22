Васильев о решении FIS не допускать россиян до соревнований: «Потом можно будет подавать многомиллионные иски к этим федерациям»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что Россия может требовать многомиллионные компенсации от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международного союза биатлонистов (IBU) за недопуск спортсменов на соревнования.

«Уже есть правильные решения в отношении российских спортсменов, что их отстранения были незаконными. Уверен, сейчас последуют судебные процессы с FIS, а затем, надеюсь, и с IBU. Потом можно будет подавать многомиллионные иски к этим федерациям на предмет упущенной выгоды, так что у FIS и ей подобных организаций перспективы не очень хорошие» — цитирует Васильева ТАСС.

20 октября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях.