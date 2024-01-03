Падин высказал свое мнение о Серохвостове

Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин высказал свое мнение о Данииле Серохвостове.

«Серохвостов — талантливый спортсмен, очень талантливый. Но принимает много нестандартных, не всегда оправданных решений и берется комментировать некоторые моменты, которые, на мой взгляд, не стоило бы обсуждать. Серохвостов, как бы сильно он на меня ни обижался за эти слова, не выигрывает, как Вероника Степанова, все подряд. Если взять один из недавних стартов на этапе Кубка России в Уфе, он в масс-старте шел лидером, а на последней стойке поймал три круга. Для спортсмена, который претендует на роль российского Йоханнеса Бе, непозволительно стрелять три промаха на одном рубеже», — приводит слова Падина RT.

Серохвостов является победителем и призером этапов Кубка мира, а также чемпионом России в спринте. На Олимпиаде в Пекине 24-летний российский биатлонист занял 20-е место в спринтерской гонке и 39-е — в гонке преследования.