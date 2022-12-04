Белорусы Смольский и Алимбекова выиграли в Увате. Остановить звездных белорусов может только «генерал Мороз»

Кубок России. 2-й этап. Уват
Сингл-микст
1. Республика Беларусь-1 (Динара Алимбекова, Антон Смольский) — 43.27,2 (1+7).
2. Тюменская область-1 (Виктория Сливко, Вадим Истамгулов) — 6,7 (0+6).
3. Свердловская область (Тамара Дербушева, Кирилл Бажин) — 24,3 (0+4).
Смешанная эстафета
1. Красноярский край (Наталья Гербулова, Екатерина Кулакова, Ярослав Костюков, Евгений Сидоров) — 1:24.17,6 (0+9).
2. ХМАО-Югра-1 (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Никита Поршнев, Алексей Вагин) — 17,8 (0+11).
3. Уральский федеральный округ (Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Вячеслав Малеев, Андрей Вьюхин) — 33,5 (1+11).
В Увате завершился второй этап Кубка России по биатлону. Последние эстафетные гонки прошли в штатном формате — по крайней мере, разговоров о переносах или массовых снятий не было. Участие в сингл-миксте приняла даже критик тюменских соревнований Динара Алимбекова со своим молодым человеком — и на холод не ругалась. И показала, что находится с Антоном Смольским в прекрасной форме. В классической же смешанной эстафете равных не было Красноярскому краю. Сибиряки сначала уступали на старте после неудачной стрельбы Натальи Гербуловой, зато потом нагнали своих соперников.
Когда Алимбекова накануне писала о том, что при минус 28 лучше посмотрит гонку из отеля по телевизору, казалось, что ждать на этом этапе Динару на стартах уже не стоит. В воскресенье немного потеплело, однако кардинально ситуация с погодой в Увате не изменилась. Но, видимо, желание выступить вместе со своим мужем перевесило риски обморожения. Еще бы, ведь реальных конкурентов у призеров Олимпийских игр в сингл-миксте не было — никто из российских регионов команду такого уровня собрать сейчас не может. Тем более белорусы в отличной форме. Сначала темп набрала Динара, а потом ее скорость подхватил и Антон. «У нас со Смольским была такая тактика — с первых метров уже показывать свою скорость. Мне нужно было как-то выбираться с четвертой стартовой линии. Трасса не совсем широкая именно на подъеме, потому я решила, что нужно уже на равнине начинать убегать», — рассказала Динара.
Динара собой была явно довольна. По ее словам, давно она себя так хорошо не чувствовала, был настоящий прилив сил — где-то даже выше своих возможностей. Мешало разве что отсутствие опыта как выступлений, так и стрелковых тренировок в мороз. Возможно, с этим и была связана осечка на стрельбе. Но на результат она не повлияла, поскольку Смольский выдал под финиш также все что мог. Алимбекова в своем избраннике была уверена и демонстрировала это окружающим. «Я знаю, кто такой Антон Смольский, и я знаю, как он может вести себя на последней стрельбе и на последнем круге, поэтому, когда Вика Сливко болела за своего сокомандника, она говорила: «Ну кто же?» Я ей ответила: «Вик, только не сегодня». Я знаю Антона, последний рубеж он не отдаст, а уж последний круг и последние метры я была уверена», — приводит слова Динары портал matchtv.ru.
Первыми после Алимбековой и Смольского стали Виктория Сливко и Вадим Истамгулов — они финишировали в шести секундах от белорусов. Изначально со Сливко должен был бежать Евгений Гараничев, однако он снялся с гонки незадолго до старта. «Продуло вчера на гонке. Защемило шею. Нерв воспалился», — рассказал главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский. По словам врачей, восстановление займет пару дней. Сейчас ему сложно двигать головой, шея потеет. Вероятно, простудился на спуске — все-таки бесследно гонки на морозе для спортсменов не проходят. Третьими гонку завершили биатлонисты Свердловской области Тамара Дербушева и Кирилл Бажин. Последний условиями был недоволен, но у него претензии были специфическими. Не к погодным аномалиям, а, собственно, к подготовке трассы. «Как бы я ни любил Уват, в этом году у меня много вопросов к организации трассы. Асфальт, лед... Это не те условия трассы, где мы должны выступать», — считает спортсмен.
Он хочет поднять этот вопрос на уровне руководства СБР, правда, уверенности, что Виктор Майгуров еще выслушает, не очень много. Последнее время в союзе не рады критике и проблемы предпочитают не замечать. Так, по мнению Майгурова, Кубок России гораздо интереснее и успешнее Кубка мира от IBU. «Думаю, в IBU меньше следят за результатами, чем за тем, что вы пишете. Они читают все регулярно, — отмечает функционер. — Не знаю, смотрят они Кубок России или нет, но без внимания не оставляют, это точно». Российские биатлонисты Кубок мира, например, смотрят — им интересно, как развивается биатлон, люди хотят понимать, к чему готовиться в случае возвращения. Но вот Майгурову соревнования без россиян неинтересны. Он в принципе практически не включает телевизор, тем более не видит смысла этого делать ради Йоханнеса Бе и сестричек Оберг.
Последним видом программы стала классическая смешанная эстафета. В ней победила самая звездная, пожалуй, на сегодняшний день российская команда — Красноярский край. В его составе бегали Наталья Гербулова, Екатерина Кулакова, Ярослав Костюков и Евгений Сидоров. Но по ходу дистанции Красноярск долго уступал соперникам — всему виной два промаха на стрельбе стоя от Гербуловой, которая и начинала за свою команду эту эстафету. «Состояние пока тяжелое, я пропустила столько стартов из-за морозов, — объясняет она причину ошибки. — Но ничего, потихоньку будем возвращать былые кондиции. В эстафете нужно контролировать ситуацию, все решает стрельба, нужно делать акцент на ней. Поставили себе задачу получать удовольствие. Наконец-то потеплело, гонка прошла достаточно неплохо». В тройку лидеров также попала первая команда Югры во главе с Никитой Поршневым на третьем этапе, а третьим пришел Уральский федеральный округ с Анастасией Шевченко, которая эту эстафету открывала.
Удивительно, что только шестые в этом виде программы белорусы. Пусть главных звезд они оставили на сингл-микст, но и в классической смешанной эстафете участники были опытные и знаменитые. Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина, Максим Воробей, Никита Лобастов — с таким составом и на Кубок мира заявляться было бы не стыдно. Однако у наших соседей упорно не шла стрельба. Три штрафных круга и 15 дополнительных патронов — с таким набором рассчитывать на что-то серьезное не приходилось. Тем не менее в целом спортсмены из Беларуси выступают успешнее российских. Тренер Юрий Каминский не видит в этом особых причин удивляться — сборная страны соревнуется с отдельными регионами. Только вот по размеру и даже населению многие российские регионы с Беларусью поспорят. Тем не менее общего уровня конкуренции не хватает, а формальный подход СБР к стартам на фоне активностей в фигурном катании удивляет.
«Главная задача сезона — это подготовка к чемпионату мира. Мы должны быть готовы ко всему, — сказал Александр Тихонов в интервью Sport24. — Если нас не пускают на чемпионат мира, то в феврале нам необходимо проводить свой чемпионат внутри России. Настоящий чемпионат, подобный чемпионату в Финляндии». Редкий случай, когда он прав. Шансов, что россиян допустят на ЧМ, минимум, поэтому нужно думать об альтернативе. И начинать планировать различные варианты уже сейчас.