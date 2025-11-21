«Есть стереотип в российском спорте: чем старше становишься, тем чаще списывают со счетов». Интервью биатлониста Латыпова

Трехкратный призер Олимпиады — о старте сезона, надеждах на Игры-2026 и мотивации.

В текущем олимпийском цикле Эдуард Латыпов был безоговорочным лидером нашего биатлона. Однако в прошлом сезоне первую строчку в рейтинге СБР он упустил, заняв в итоге третье место. Причиной спада стал ковид, который уже не в первый раз ударил по спортсмену перед главными стартами соревновательной зимы.

Новый олимпийский сезон официально начнется в России 27 ноября этапом Кубка страны в Ханты-Мансийске, но в ближайшие выходные наши сильнейшие биатлонисты выступят на Кубке МЛКБ, где за победу в гонке вручают 1 миллион рублей. В преддверии стартов трехкратный призер Игр Латыпов дал интервью «СЭ».

Кубок мира выше статусом — другой охват, другие спонсоры

— На момент нашего разговора тебя пока нет в объявленных составах команд на Кубок МЛКБ. Ты выступаешь? Все в порядке?

— Да, все в четко. Надеюсь, что все будет по плану. Собираюсь бежать.

— Некоторые биатлонисты называют Кубок МЛКБ одним из главных в сезоне. Что он для тебя значит?

— Хорошие соревнования, прекрасно организованные. На Кубке МЛКБ самые высокие призовые в сезоне. Может быть, поэтому многие называют его одним из главных стартов. Действительно, здесь хорошее материальное поощрение. Для начала сезона это очень круто. Для меня на данном старте стоит много задач: вкатиться в сезон, показать хороший результат. Готовлюсь, чтобы выступить достойно. Если я выхожу на старт, то стараюсь побеждать.

— Почувствовал ли в предыдущие сезоны, что ребята на этом старте злее, более заряжены, учитывая приличную сумму на кону?

— Наверное, такое есть. Призовые в любом случае подогревают мотивацию. За этот старт можно решить многие вещи. Простая математика: чтобы заработать такую же сумму, нужно выиграть 13 гонок Кубка России. Поэтому, думаю, у спортсменов мотивация хлещет.

— Общался с представителями разных зимних видов спорта. Практически все говорят, что ведущие спортсмены, которые показывали хорошие результаты на международных стартах, после отстранения потеряли в сезонном заработке. Как в биатлоне видишь ситуацию?

— Так же. На международной арене призовые больше. Кубок мира выше статусом — там другой охват, другие спонсоры. Конечно, и конкуренция выше, чтобы заработать деньги. Поэтому разница есть. Но хорошо, что у нас есть возможность сейчас получать хорошие призовые. Если сравнить, то до отстранения на российских стартах вообще не было вознаграждения. Надеюсь, что в ближайшем будущем призовые будут расти, появятся новые спонсоры.

— Как оценишь свою готовность к новому сезону?

— Сложно это сделать. Летом, конечно, были определенные нюансы, недочеты. Хотелось бы пробежать лучше на стартах в сентябре. Сейчас состояние хорошее, но лучшим показателем станут соревнования. Иногда на тренировках чувствуешь себя отлично, а на гонках все может быть по-другому. Поэтому не буду загадывать. Внутри ощущаю себя хорошо, здоров, работу сделали. Тем не менее оценить текущее состояние смогу только после нескольких стартов. Иногда даже одной гонки не хватает, чтобы понять. Потому что организм все равно адаптируется, привыкает к скоростям. Мы же достаточно давно не бегали на соревнованиях в таком плотном графике.

— Прошлой зимой у тебя снова был ковид. Быстро ли восстановился после?

— Пока тоже сложно сказать. Сезон в конце немножко смазался. В этом году нужно еще посмотреть. Надеюсь, что все прошло и состояние оптимальное. Поэтому ничего и не могу конкретного сказать по своим текущим кондициям. Нужно смотреть в перспективе, в динамике.

— В целом лето прошло без приключений?

— Да, стабильно. Все сборы прошли без сбоев.

Фото СБР

Пробегаю глазами олимпийскую трассу в Антхольце

— Была ли нынешняя подготовка с олимпийским прицелом?

— Да. Она выстраивалась с прицелом на Олимпиаду не только на этот год, но и на весь четырехлетний цикл. Каждый год мы меняли направленность подготовки. Естественно, в уме был план с учетом зимних Игр. Потому что мы не знали, будет ли для нас Олимпиада или не будет. В любом случае, когда готовишься с прицелом на олимпийский сезон, ты не убираешь из расчета, что он будет российским. Ты же всегда хочешь выступать хорошо и показывать максимум. Правильно? Поэтому не было сомнений, чтобы провести так подготовку. Даже если на Олимпийские игры не поедем, будем выступать на российских стартах. Здесь есть что доказывать и где показывать результат.

— В мае ты говорил, что надежда на Олимпиаду еще остается. Как сейчас с ней?

— Стараюсь чересчур пессимистично не думать. Когда есть какая-то малейшая надежда, какая-то доля процента, то это все равно может случиться. Даже если не будет Олимпиады, то я к этому готов. А если будет, то тоже на какую-то часть буду готов. Всегда хочется надеяться на хорошее. Какой-то шанс есть — теоретический, гипотетический. Все может поменяться. При этом я реалист. Понимаю, что Игр для нас может не быть. Надеюсь, что что-то получится. Если на следующий год откроются международные старты, то это тоже будет очень хорошо.

— Следишь ли за мировыми новостями?

— Вижу, что представителей каких-то видов спорта допускают, кого-то — с оговорками. Есть федерации, которые смогли добиться своего и выиграть дело в Спортивном арбитражном суде. Смогут ли они в итоге выступать на международных соревнованиях или нет, пока непонятно. Тем не менее видно, что ситуация меняется. Отсюда и есть какая-то надежда. До этого во всех видах спорта было глухо. А сейчас наши спортсмены выступают, приносят медали, показывают высокие результаты — в той же гимнастике или в плавании. Демонстрируют, что они сильнейшие в мире, даже несмотря на все отстранения.

Пристально за тем, кто и что говорит в СМИ, не слежу. Сейчас много разных мнений по данному вопросу, и сложно в интернете прочитать достоверную информацию. Можно видео с помощью искусственного интеллекта смонтировать так, что не отличишь от настоящего. Поэтому хочется дождаться официальных объявлений.

— Всю подготовку к этому сезону ты провел в России и Белоруссии. Как заметил на вашем YouTube-канале Максим Цветков, с Юрием Каминским вы и раньше не очень часто ездили в Европу на сборы. Но не было ли мыслей отпроситься и поехать куда-нибудь за границу?

— Были такие моменты. Хотелось организовать сбор. Но ты в любом случае не можешь поехать туда один. Иначе много времени будет уходить на организацию процесса. Отсюда встает вопрос: стоит ли это делать? Если группа едет в одно место, ты не можешь взять тренера и поехать отдельно. Поэтому не стал рисковать. Понятно, что хотелось психологически разгрузиться, сменить обстановку.

— Не надоело четыре года ездить по одним и тем же базам на сборы?

— Усталость присутствует. Но когда начинаешь тренироваться, то об этом уже не думаешь. Главное — выполнить поставленную задачу на сборе. Поэтому легче, когда переключился и работаешь. Спокойно к этому отношусь. Это работа. Отдохну дома. Конечно, в Европе было бы психологически по-другому. Там ты еще можешь встретить соперников, с которыми когда-то бегал. Сравнить, посмотреть. В этом есть плюс, но не более того.

— Визуализировал ли или, может, продолжаешь визуализировать свое участие в Олимпиаде в Антхольце?

— Бывали моменты. Ты ведь до конца не знаешь, будешь там или не будешь. Но надо себя психологически подготовить. Трассу в Антхольце я хорошо помню, много раз там выступал. Поэтому глазами у себя в сознании ее пробегал — где повороты, где сильные и слабые участки, какой подход к рубежу. На каких-то сборах пытался сымитировать условия. Делал для себя, чтобы не выходить из этого ресурса. Может, по нашему допуску все решится в какой-то кратчайший срок. Тогда тебе надо все правильно сделать. А может, и не решится. Для меня это способ держать себя в тонусе.

Это еще хорошая мини-тренировка. Использую подобную визуализацию и на российских этапах. Да, мы бегаем сейчас по одним и тем же трассам, но ощущения от прошлого года немножко забываются. Тогда ты начинаешь вспоминать: «Тут такой подъем... Здесь я хорошо шел... А тут были проигрыши». Так глазами бегаешь и проверяешь всю трассу. Когда приезжаешь на этап, то уже подсознательно психологически легче себя чувствуешь на этой трассе.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Благодарен Богу, что поехал на Игры в Пекин и взял там медали

— У тебя в коллекции есть три медали Олимпиады, но среди них нет золотой. Чувствуешь ли, что гештальт не закрыт?

— Естественно, для меня главная цель — золото Олимпиады. Но я благодарен Богу, что поехал на Игры в Пекин и смог там взять медали. Вспомни, как наши паралимпийцы приехали в Пекин, покатались на олимпийских трассах и уехали домой, даже не выступив. В 2018 году далеко не у всех была возможность поехать на Игры. Если с этой точки зрения рассматривать, то у нас все хорошо сложилось. После таких случаев говорить, что тебе обидно... Да, сильно расстроился, что не получилось выиграть золото. Очень хотел это сделать и осуществить мечту. Но я благодарен, что такое вообще случилось в моей жизни.

Конечно, когда мы только приехали с Олимпиады, у меня была спортивная злость. Хотел подготовиться к следующим Играм, на которых, как ты говоришь, закрыть гештальт. Мотивация была бешеная. Но, как видишь, не все от нас зависит. Поэтому многое за четыре года переосмыслил и сейчас по-другому смотрю на это.

— Будешь ли смотреть Олимпиаду?

— Почему нет? Конечно, буду смотреть, кто как готов. Сейчас Йоханнес и Тарьей Бе ушли, поэтому любопытно, кто станет новым лидером. Да и просто интересно следить за видом спорта, который я люблю.

— Вызывает споры вопрос, стоит ли показывать эту Олимпиаду в России. Как ты считаешь?

— На самом деле это не моя прерогатива, чтобы решать. Наверное, на ТВ рассчитывают, будут ли смотреть Олимпиаду люди в России, с учетом, что там почти не будет наших спортсменов. Рейтинги при отсутствии россиян могут сильно упасть. Телекомпании с этой точки зрения можно понять.

Но для нового поколения, для детей все равно важно показывать Олимпиаду. Я смотрел Игры, будучи юным спортсменом, и вдохновлялся победами как наших, так и зарубежных звезд. Тот же Уле-Эйнар Бьорндален был примером для многих российских мальчишек. Так что это важно для развития спорта. А как в итоге решат, не от меня зависит. Если не будут показывать, то будем находить трансляции на других ресурсах.

— Первые два года после отстранения ты был безоговорочным лидером российского биатлона, но в прошлом сезоне занял третье место в рейтинге СБР. Юрий Каминский сказал, что возвращение лидерских позиций — это для тебя достаточная мотивация. Так ли это важно для тебя сейчас? Является ли мотивацией?

— Это имеет место в нашем индивидуальном виде спорта. Конечно, есть задачи, чтобы новый сезон получился лучше предыдущего в плане стабильности и результатов. Учитывая смазанную концовку прошлой соревновательной зимы, я не смог поспорить за лидерские позиции, хотя у меня был шанс вклиниться в эту борьбу. Поэтому цель — выступить достойно в этом году. Мотивация присутствует, хоть и нет международных стартов. Мы ее сами себе создаем, конкурируем друг с другом. Это помогает нам оставаться в тонусе. Думаю, болельщикам интересно наблюдать, когда много ребят выходит на высокий уровень. Люди растут, развиваются, появляются новые имена.

— Сложно ли держаться в топе российского биатлона от сезона к сезону? Дает ли о себе знать возраст?

— Понятно, что мы с каждым годом не молодеем. Но это и добавляет мотивации, чтобы оставаться как можно дольше в хорошей спортивной форме. Есть стереотип в российском спорте, что чем старше ты становишься, тем чаще тебя списывают со счетов. И даже сами спортсмены так начинают думать. Хотя если взять иностранных спортсменов, то они и в 35 выигрывают медали. Опять же, есть пример Бьорндалена, который в 40 лет взял золото Олимпиады. Мне кажется, нам нужно по-другому думать. Я себя чувствую хорошо. Самое главное, что есть мотивация. Несмотря на тот опыт и те соревнования, которые ты уже прошел, всегда есть к чему стремиться, в чем себя улучшать и двигаться вперед. Сейчас появляются молодые спортсмены, которые составляют хорошую конкуренцию. Это тебя подстегивает, чтобы не расслабляться, и стимулирует, чтобы работать над собой каждый день.

— К следующей Олимпиаде в Анси тебе будет 35. Хватит ли сил на новый четырехлетний цикл?

— Я так далеко не загадываю. Сейчас у меня есть этот сезон. Дальше уже будем думать и выстраивать стратегию. Непонятно, что произойдет и когда нас допустят. Мы надеемся, что это случится как можно скорее, но никто не знает, как на самом деле будет. Пока выступаем, радуем себя, болельщиков, родных. Сильно далеко не забегаем.